¥¹¥Ô¥óÎÌÉÔÂ¤Ê¥´¥ë¥Õ¥¡ーÉ¬ÆÉ¡ª¥´¥ë¥Õ¥Üー¥ë¤ÎÁª¤ÓÊý¤ò²òÀâ
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Üー¥ë¤Î¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¡©¡×¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È¤Î¡È¥Üー¥ë¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡É¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤È¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£
¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿3¿Í¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Üー¥ë¤¬¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¡ª¥Üー¥ëÁª¤Ó¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤Ã¤¿¡£
¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥¹¥Ô¥óÎÌÉÔÂ¡ª
¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï50¥äー¥É¤òÂÇ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤«¤é·×Â¬¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤³¤«¤é£·ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡Ö³ÆÈÖ¼ê¤ÎÅ¬Àµ¥¹¥Ô¥óÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¥Üー¥ë¤ò¡ÈÈô¤Ð¤¹¡É¤È¡È»ß¤á¤ë¡É¤ÎÎ¾Êý¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸þ°æ¥Õ¥£¥Ã¥¿ー¡£
50¥äー¥É¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ô¥óÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤È¥°¥êー¥ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê»ß¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ä¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢Å¬Àµ¥¹¥Ô¥óÎÌ¤ÇÂÇ¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¥ã¥êー¤ò¥í¥¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¡ÖÄã¥¹¥Ô¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬Èô¤Ö¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶áÇ¯¤Î¥´¥ë¥ÕÍÑ¶ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÄêÀâ¤À¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤½¤ì¤Ï¡ÖÅ¬ÀµÈÏ°Ï¤Î¤Ê¤«¤Ç¡×¤ÎÏÃ¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ï¥¹¥Ô¥óÎÌÉÔÂ¤Ç¡¢º£²ó¤Î»²²Ã¼Ô3Ì¾¤â7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¹¥Ô¥óÎÌ¤¬¼ã´³¾¯¤Ê¤¯¡¢¿ä¾©¥Üー¥ë¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¥¹¥Ô¥óÎÌ¤¬Â¿¤¤¡ÖProV1x¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤Ï6500¤«¤é7800²óÅ¾¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ç¤Ï2000²óÅ¾Âæ¤¬¥¹¥Ô¥óÎÌ¤ÎÅ¬ÀµÃÍ¡£¾®¿¹¤µ¤ó¤âÆâÅÄ¤µ¤ó¤â¡ÖPro V1¡×¤Ç¤ÏÅ¬Àµ¥¹¥Ô¥óÎÌ¤Ë¾¯¤·Â¤ê¤º¡ÖPro V1x¡×¤Ç²þÁ±¡£·ë²ÌÅª¤Ë¥¥ã¥êー¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿
¥Üー¥ë¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡ª¡Ö¥¹¥Ô¥óÎÌ¡×¤È¡ÖÂÇ¤Á½Ð¤·³Ñ¡×
¥Èー¥¿¥ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Üー¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖPro V1¡×¤È¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹·Ï¤Î¡ÖVELOCITY¡×¤òÆ±¤¸¥¦¥¨¥Ã¥¸¤ÇÂÇ¤Ä¤È¡¢¡ÖVELOCITY¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¥¹¥Ô¥óÎÌ¤Ï3000²óÅ¾°Ê¾å¤âÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥«¥Ðー¤¬¹Å¤¤¡ÖVELOCITY¡×¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»þ¤Ë¥Üー¥ë¤¬¥Õ¥§ー¥¹ÌÌ¤ò³ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Ö¹âÂÇ¤Á½Ð¤·¡¦Äã¥¹¥Ô¥ó¡×¤Ë¡£¥°¥êー¥ó¤Ç»ß¤á¤Å¤é¤¤µå¼Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥ó¤ò¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¤Ï¹¶¤á¤Ë¤¯¤¤
¼Ç¤«¤éÂÇ¤Ã¤¿¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¤â½ÅÍ×
¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Î¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¿ä¾©¥Üー¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖPro V1x¡×¤ò¥³ー¥¹¤Ç¤â¥Æ¥¹¥È¡£¿ä¾©¥Üー¥ë¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Èôµ÷Î¥¤ä¥¹¥Ô¥óÎÌ¤Î¡È·ë²Ì¡É¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¤â¤Á¤í¤ó½ÅÍ×¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼Ç¤«¤éÂÇ¤Ã¤¿¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤¤¤¤¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¡Ö¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¤È·ë²Ì¤ò¥Þ¥Ã¥Á¤µ¤»¤ë¡×¤³¤È¤â¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¡£
·ë²Ì¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï3¿Í¤È¤â¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Î³ÎÎ¨¤¬³ÊÃÊ¤Ë¥¢¥Ã¥×¡ª¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°ÌÌ¤Ç¤â¥½¥Õ¥È¤Ê¤¬¤é¤â¿Ä¤Î¤¢¤ëÂÇ´¶¤Ë¹¥°õ¾Ý¡£¡ÖPro V1x¡×¤¬¡È¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Î50¥äー¥É¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥¹¥Ô¥óÎÌÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¾¾ËÜ¤µ¤ó¤â¡ÖPro V1x¡×¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÅ¬ÀµÃÍ¤Î5500²óÅ¾¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥Üー¥ë¤ÎÍî²¼³ÑÅÙ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡Ö¥Ó¥¿¥Ã¡ª¡×¤È»ß¤Þ¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤¿
»ä¤¿¤Á¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÏPro V1x¤Ç¤·¤¿¡ª
¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¥â¥Ç¥ë¤¬¡ÈºÇÅ¬¡É¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤ß¤ÊÆ±¤¸¥â¥Ç¥ë¡ÊPro V1x¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥ê¥¢¥ë¡ª¥ì¥Ù¥ë¤ä¥¿¥¤¥×¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È¤Î¥Üー¥ëÀÇ½¤È¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î±ü¿¼¤µ¤òÄË´¶¤·¤¿
¥°¥êー¥ó¾å¤Ç¤Î¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤â3¿Í¤È¤â¡ÖPro V1x¡×¤Î¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤·¡£¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é¡ÖPro V1x¡×¤Ç¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡ª
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ªËÏÉÕ¤¤Î¡ÖPro V1x¡×¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥×¥ìー¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸þ°æ¿¸ã¥Õ¥£¥Ã¥¿ー
¡ü¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë4¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥Üー¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¿ー¡×¤Î1¿Í¡£¥Ä¥¢ー¥×¥ìー¥äー¤Î¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥Ö¤Î¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄ¹¤¤ËÅÏ¤ê·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¸½¾ì¡É¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¥Üー¥ë¤ÎÀÇ½¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»îÂÇ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡¡¾®¿¹ ½í¤µ¤ó
¡ü Ê¿¶Ñ¥¹¥³¥¢7 0Âæ¡¢Ç¯´Ö¥é¥¦¥ó¥É¤Ï50²óÁ°¸å¡£ÆüÂÎÂç¥´¥ë¥ÕÉô½Ð¿È¤Î¥¢¥¹¥êー¥È½÷»Ò¤Ç¡¢Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
»îÂÇ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡¡ÆâÅÄ ¹ä¤µ¤ó
¡üÊ¿¶Ñ¥¹¥³¥¢80Âæ¡¢Ç¯´Ö¥é¥¦¥ó¥É¤Ï70²óÁ°¸å¡£¸µ¥é¥¬ー¥Þ¥ó¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤¬»ý¤ÁÌ£¡£½½¿ôÇ¯¡ÖP r oV1x¡×¤ò°¦ÍÑÃæ¡£
»îÂÇ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡¡¾¾ËÜ·½°ìÏº¤µ¤ó
¡ü Ê¿¶Ñ¥¹¥³¥¢90Âæ¡¢Ç¯´Ö¥é¥¦¥ó¥É¤Ï40²óÁ°¸å¡£¥É¥íー¤¬»ý¤Áµå¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥½¥Õ¥È¤ÊÂÇ´¶¤Î¥Üー¥ë¤ò¹¥¤ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡áÀÐÀîÂçÍ´
¼Ì¿¿¡áÁêÅÄ¹î¸Ê
¶¨ÎÏ¡á¥¢¥¯¥·¥Í¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¤¥ó¥¯¡Ê¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È¡Ë¡¢¥µ¥¶¥ó¥äー¥É¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö