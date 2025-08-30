MA55IVE THE RAMPAGEコラボ♡SHORT ROUND最新アイテムが登場

ファッション好きの女性たちに朗報です。人気ユニセックスライン「SHORT ROUND」と、THE RAMPAGEから生まれたヒップホップユニット「MA55IVE THE RAMPAGE」の夢のコラボレーションがついに実現！YAMASHO監修による全7型のラインアップは、こだわりのシルエットやカラーで完成度抜群。さらにノベルティ配布や豪華キャンペーン、限定イベントも開催予定♡今しか手に入らない特別感をぜひ楽しんでみてください。

こだわり満載♡コラボアイテム一覧

今回のコラボレーションでは、全7型のアイテムがラインアップ。

PUショートグラフィックブルゾン

価格：10,999円(税込)

サイズ：M／L（カラー：ブラック）

ファーグラフィックZIPパーカー

価格：7,699円(税込)

サイズ：M／L（カラー：ベージュ／ブラック）

チェックシャツ

価格：6,599円(税込)

サイズ：M／L（カラー：ブルー／ブラック）

コールドダイスウィッチングロゴTEE

価格：4,399円(税込)

サイズ：M／L（カラー：ブラウン／スミクロ）

スウィッチングデニムパンツ

価格：7,699円(税込)

サイズ：M／L（カラー：デニム中濃加工／デニムブラック）

ロゴシングルニットワッチ

価格：3,299円(税込)

サイズ：Free（カラー：グレー／ブラック）

チャーム付きウォレットチェーン

価格：4,399円(税込)

カラー：シルバー

カジュアルからモードまで幅広く活躍するラインアップで、ユニセックスに楽しめます♪

豪華キャンペーン＆イベントも

コラボ発売を記念し、税込5,000円以上の購入でビジュアルステッカーがもらえるノベルティ企画を実施。

さらに、Instagramでは出演メンバー直筆サイン入りチェキが当たるプレゼントキャンペーンも開催されます。

応募期間は8月25日～8月31日まで。加えて、11月4日には白金高輪SELENE b2で一夜限りのスペシャルイベントを実施！購入金額に応じて応募可能なので、推し活女子にも嬉しい内容です♡

今だけの限定コラボを楽しんで

MA55IVE THE RAMPAGE×SHORT ROUNDのコラボアイテムは、デザイン性と実用性を兼ね備えた特別なラインアップ。

普段使いにもイベントにもぴったりで、男女問わず取り入れやすい魅力が詰まっています。ノベルティやイベント参加のチャンスも今だけ！

数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。ファッションも推し活も同時に楽しめるこの機会をぜひお見逃しなく♪