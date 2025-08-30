モデルでタレントのゆうちゃみ（23）が、29日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0時53分）に出演。交友関係を語った

ゆうちゃみは昨年5月に同番組に出演時、くりぃむしちゅー有田哲平とゲストだったおぎやはぎ矢作兼とLINE交換したことを報告。「プライベートでも飲みに行こうみたいな感じで終わったんですけど、でも有田さんと矢作さんが忙しすぎて、全然予定が合わなくて1回も遊べてない」と残念がった。

有田は忙しさもあるとしつつ「俺ぐらいの歳になって、ゆうちゃみを連れて歩くってどうなん？っていうのもちょっとあって」と誘うことにためらいがあると告白。一方で「そんなやついないかと思ってて。そしたら（長嶋）一茂とか（遊びに）行ってるよね」と苦笑した。

ゆうちゃみが一茂、FUJIWARA藤本敏史らとの交流を明かすと、有田は「めちゃくちゃフットワーク軽いよね。でも相手がおじさんじゃない、ほとんど」と交友関係に驚いた様子。ゆうちゃみは「おじさんめっちゃ好きなんです。おじさんとしゃべるのめっちゃ好き。おもろい」と笑みを浮かべた。

有田が「何の話をするの？一茂さんとか」と尋ねると、ゆうちゃみは「一茂さんは『歌出そう』とか最近言ってる。『路上ライブやろう』とか言って、今デュエットの練習させられてる」と苦笑いだった。