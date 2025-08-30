¡ØPEANUTS¡Ù¡ß¥æ¥Ë¥¯¥í¡ÖUT¡×¥³¥é¥Ü¤Ë¿·ºî¡ª¡¡¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸ËÜ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤ÉÅÐ¾ì
¡¡¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUT¡×¤Ï¡¢9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡ØPEANUTS¡Ê¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡Ë¡Ù¤È¤Î¿·ºî¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¦¤é¤·¤¤¥Ï¥°»Ñ¤â¡ª¡¡¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó°ìÍ÷
¢£75¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡Ù¤Î75¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥Õ¥£¥Ã¥È¤ÎT¥·¥ã¥Ä4¼ï¤È¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä5¼ï¤¬¤½¤í¤¤¡¢¤¤¤º¤ì¤â1950Ç¯¡Á1980Ç¯Âå¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸ËÜ¤ÎÉ½»æ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥«¥é¡¼¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡¡T¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬3ÂÎ¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤òÁà¤ë»Ñ¤ä¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬Ãç´Ö¤ÈÌîµå¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤È¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¥Ï¥°¤ò¤·¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤ËÆÉ½ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¡¢°¦¤é¤·¤¯¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¦¤é¤·¤¤¥Ï¥°»Ñ¤â¡ª¡¡¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó°ìÍ÷
¢£75¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡Ù¤Î75¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥Õ¥£¥Ã¥È¤ÎT¥·¥ã¥Ä4¼ï¤È¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä5¼ï¤¬¤½¤í¤¤¡¢¤¤¤º¤ì¤â1950Ç¯¡Á1980Ç¯Âå¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸ËÜ¤ÎÉ½»æ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥«¥é¡¼¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡¡T¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬3ÂÎ¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤òÁà¤ë»Ñ¤ä¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬Ãç´Ö¤ÈÌîµå¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤È¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¥Ï¥°¤ò¤·¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤ËÆÉ½ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¡¢°¦¤é¤·¤¯¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£