¥¬¥ó¥À¥à¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Èô¹Ôµ¡¤ÇÂçºå¤Î¶õ¤ò¥Õ¥é¥¤¥È¡Ö²áµî¤Ç°ìÈÖºÇ¹â¤Î·Ð¸³¡×¡¡£Ê£Á£Ì¥¬¥ó¥À¥à£Ê£Å£Ô
¡¡¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥¬¥ó¥À¥à¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤ÇÂçºå¤Î¶õ¤òÍ·Í÷¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌöÆ°´¶¤¢¤ë¥¬¥ó¥À¥à¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö£Ê£Á£Ì¥¬¥ó¥À¥à£Ê£Å£Ô¡×¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¥¬¥ó¥À¥à¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¤È¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Îµ¡ÂÎ¤Ç¤¹¡£
¡¡£²£¹Æü¤ÏÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿Ìó£±£´£°¿Í¤¬¥¬¥ó¥À¥à¥¸¥§¥Ã¥È¤Ë¾è¤êÂçºå¤Î¶õ¤òÈô¤Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢µ¡Æâ¤Ç¤Ï¥¬¥ó¥À¥à¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î²òÀâÆ°²è¤¬Î®¤ì¥¬¥ó¥À¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ëÌó£±»þ´ÖÈ¾¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÏÉáÃÊ¤Ï¶á¤Å¤±¤Ê¤¤µ÷Î¥¤«¤éµ¡ÂÎ¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¶½Ê³¡£
¡¡¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö²áµî¤Ç°ìÈÖºÇ¹â¤Î·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤³¤ÎÆü£±Æü¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥¸¥§¥Ã¥È¤Ï£±£±·î¤Þ¤Ç±¿¹Ò¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡Ê¹ñÆâÀþ¤Î¤ß¡Ë¡£