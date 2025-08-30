¡ÈÅìµþÎò35Ç¯¡ÉÍÅÄÅ¯Ê¿¡Ö½é¤á¤Æ¹ß¤êÎ©¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ï¡©¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤Ï¡Ö15Ç¯½»¤ó¤Ç¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤ÎÍÅÄÅ¯Ê¿¡Ê54¡Ë¤¬29Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖÍÅÄÅ¯Ê¿¤È¥³¥¹¤é¤ì¤Ê¤¤³¹¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë0¡¦48¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¦·ÐÆ²¤Ë¡Ö½é¤á¤Æ¹ß¤êÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï·ÐÆ²¤Ç¥í¥±¡£Ìó35Ç¯¡¢Åìµþ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÅÄ¤À¤¬¡Ö¸«»ö¤ËÈò¤±¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¤Í¡¢·ÐÆ²¡×¤È¤·¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¹ß¤êÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥±¤Î°ÆÆâ¿Í¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡£
¡¡°ÂÂ¼¤Ï¡Ö·ÐÆ²¤Ë¤Ï2010Ç¯¤«¤é½»¤ó¤Ç¤ë¡£15Ç¯½»¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£