¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡££²£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¹Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ç£Í£Ì£Â¸ø¼°µÏ¿¤Ç¤Ï£²£±¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö£±»î¹ç£´ËÜÎÝÂÇ¡×¤òµÏ¿¡£°ìµ¤¤Ë£´£¹¹æ¤Ë¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò£´ËÜº¹¤Ë¤Þ¤Ç¹¤²¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬£³Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ²¦¤òÆ¨¤·¤¿¾ì¹ç¡¢£Í£Ö£Ð¥ì¡¼¥¹¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥Ç¥Ã¥É¡×¤Ï¡Ö¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Î£´ËÜÎÝÂÇ¤Ï¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°£Í£Ö£ÐÅêÉ¼¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤ò½ü¤¯¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÂçÃ«¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸¡Æ¤¤ËÃÍ¤¹¤ëÁª¼ê¤À¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÍ¥¤ì¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÂçÃ«°Ê³°¤Ç¤ÏºÇ¹â¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÂçÃ«¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÅÍ×¤ÊÅý·×¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢Èà¤ÎÅêµå¤âÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡£ÂçÃ«¤Î£³Ç¯Ï¢Â³£Í£Ö£Ð¤Ï°ÂÂÙ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Öºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂçÃ«¤È¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬£Í£Ö£Ð¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÅêÉ¼Èè¤ì¤¬É½ÌÌ²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¤Ë£Í£Ö£Ð¤ÎºÂ¤òÌÀ¤±ÅÏ¤¹²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£