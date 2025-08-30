Ž¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËµÙ¤á¤Ê¤¤Ž£ÂÐºö¤òÀìÌç°å¤¬¸ì¤ë
Àº¿À²Ê°å¡¦»º¶È°å¤È¤·¤Æ¡¢23¼Ò¤Î¼Ò°÷¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢ÈøÎÓÍÀ»Ë°å»Õ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÇº¤ß¤¬¼¡¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤â¡ÖµÙ¤ß¥Ù¥¿¡×¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µÙ¤á¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ¯¤Êý²þ³×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ä¤¤ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÄ´»Ò¤òÊø¤¹¿Í¤âÂ¿¤¤ºòº£¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ðµ¤»ý¤Á¤è¤¯µÙ¤ß¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¸µµ¤¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¡¢ÈøÎÓ»á¤Î¿·Ãø¡ØÀº¿À²Ê°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡µÙ¤ß¥Ù¥¿¤µ¤ó¤ÎµÙ¤ßÊý¡Ù¤«¤é¡¢¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾Ç¤ê
»Å»ö¤¬¤·¤ó¤É¤¤¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ë¡£
ËÜÍè¤Ê¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¿´¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«ÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¶á¤Î¼«Ê¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¤Ê¬Å¾´¹¤ä¡¢Æ¯¤Êý¤Î¹©É×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ë¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¡¢°ÛÆ°¤äÅ¾¿¦¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÆ¯¤Êý¡¢À¸¤Êý¤ò¸«Ä¾¤¹µ¡²ñ¤òºî¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ºÇ¶áËÍ¤¬¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÊý¡¹¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ËË»¤·¤¯¤Æ¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤É¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾ðÊó¤ä¥¹¥¥ë¤òÆÀ¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼þ¤ê¤Ë¸å¤ì¤ò¤È¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
²¿¤«¤ò¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤Æ¤ë´¶¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾ï¤ËÆ°¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢ÉÔ°Â¤ÇÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¡£
º£¡¢»º¶È°å¤È¤·¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤âÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÆ°¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¶¯Ç÷´ÑÇ°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¤Ä¤é¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ù¤ÊÉ¡×!?
¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤¤¤¯¤é¤Õ¤«¤·¤Æ¤â¡¢Á´Éô¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢µÙ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¢¤¤é¤á¤¿¤é¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢²¿¤âÂ³¤«¤Ê¤¤¡¢²¿¤âËþÂ¤¤¤«¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µÞ¤ËÎÞ¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢Ë½¿©¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç¾æÉ×¤À¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤«¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ø¥±¥»¥é¥»¥é¡Ù¤È¤«¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢Éé¤±¤ë¤Ê¤ÈÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊA»Ò¤µ¤ó¡¦20ÂåÁ°È¾¡Ë
A»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¯¤Â³¤±¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤¬ºÇÍ¥Àè¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¶ì¤·¤¤¤Î¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤é¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¿·Â´¤Î¼«Ê¬¤¬¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ù¤ÊÉ¡£¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤â¼ª¤òÂß¤·¡¢Ë»¤·¤¤Ãæ¤Ç¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¡£
¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼öÇû¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Æü¡¹¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿´¿È¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
¢¡Ö¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×
Ëè·î¤«¤Ê¤ê¤Î»Ä¶È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤â»Å»ö¤¬½ª¤ï¤é¤º¡¢»ÍÏ»»þÃæ¡¢¶ÈÌ³Ï¢Íí¤ÎÄÌÃÎ¤¬ÌÄ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤à¤·¤í´èÄ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Æ±Î½¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤ê»ºµÙ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó¤Î»Å»ö¤Ë¤âÄÉ¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µÙ¤à¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ÏÉâ¤«¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊB»Ò¤µ¤ó¡¦40ÂåÁ°È¾¡Ë
Æ±Î½¤â¤ß¤ÊË»¤·¤¯Í¾Íµ¤Î¤Ê¤¤¿¦¾ì¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°µ¤Þ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤«¤éµÙ¤à¤È¤Ï¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿B»Ò¤µ¤ó¡£º£»×¤¦¤È¡¢ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò²õ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£¡Ö¼Ò²ñ¤Î¥ì¡¼¥ë¤«¤é³°¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ
Éô½ð¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢²ÝÄ¹¤È»öÁ°¤ËµÍ¤á¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤â¡¢ÉôÄ¹¤¬NO¤È¸À¤¨¤Ð¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿¶¤ê²ó¤µ¤ìÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤À¤±»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤³¤ÇÆ¨¤²¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤é¼Ò²ñ¤Î¥ì¡¼¥ë¤«¤é³°¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤ä½¢³è¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤¬¿å¤ÎË¢¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÁÛÁü¤¬¤È¤á¤É¤Ê¤¯¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡ÊCÃË¤µ¤ó¡¦20Âå¸åÈ¾¡Ë
CÃË¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤È¡¢²¿¤é¤«¤Î³°ÉôÍ×°ø¤Ç²ñ¼Ò¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¤È¤Þ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ê¤¿¤¯¤Æ¤âÎ©¤Á»ß¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Æü¡¹¤ÎË»¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿´¿È¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤¦¤Ê¤ëÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¤Õ¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¾å¼ê¤Ë¼«Ê¬¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÂÞ¾®Ï©¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£ÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ËÍ¼«¿È¤¬µÙ¤ß¥Ù¥¿¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ê¤ó¤È¤«È´¤±½Ð¤·¤¿¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂÎ´¶¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Âç¾æÉ×¤«¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¼«Ê¬¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢Âç¾æÉ×¤«¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤«¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤Î¤Ë¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤òËÍ¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤á¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤ÎÎÌ¡×¤Ç¤¹¡£
¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ä¹»þ´ÖÆ¯¤¤¤ÆÂç¾æÉ×¤ÊÊý¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î»Ä¶È»þ´Ö¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ëÊý¤â¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¸º¤é¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡ÖÄ¾Â°¤Î¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉôÌç¤Î»ö¾ð¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤Ç¡¢»º¶È°åÌÌÃÌ¤Ê¤É¤ÇÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2¤Ä¤á¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤Î¼Á¡×¤Ç¤¹¡£
º£¤Î»Å»ö¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò»ý¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ±¤¸Ë»¤·¤µ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢¤¤¤ä¤Ç²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
½¢¿¦¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö»Å»ö¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¡×¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¤½¤Î»Å»ö¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤¦¤È¤é¤¨¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤Ð¤¤¤¤¤«¡×¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤ó¤Ê¹©É×¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤·¤ó¤É¤¤¤È¤¤Ë¤Ï½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹©É×¤·¤ÆÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç¤·¤ó¤É¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤É¤¦¤«¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ÛÆ°¤äÅ¾¿¦¤â´Þ¤á¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤òºÆ¹½À®¤¹¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3¤Ä¤á¤Ï¡¢¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¡×¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤ÎÎÌ¤Ï¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤â¤½¤³¤½¤³¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤é¡¢»öÂÖ¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¿¦¾ì¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»Å»ö¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÌäÂê¤ÇÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¸¶°ø¤È¤·¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²ò·è¤ÏÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤É¤Î¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¡Ö¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤â¡¢¾õ¶·¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Â¿¾¯¤ÏË»¤·¤¯¤Æ¤â¡¢
¡¦ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦¼ê¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤âÎÉ¹¥
¤È¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¾ò·ï¤¬¤¹¤Ù¤ÆÀ°¤¦¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¼Â¤Ïµ©¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½¼¼Â´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÆÍÁ³¤½¤ì¤¬°ìµ¤¤ËÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«11»þ¤«¤éÌë11»þ¤°¤é¤¤¤Þ¤ÇË»¤·¤¯Æ¯¤¯À¸³è¤òÂ³¤±¡¢¿¶ÂØµÙÆü¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤¬²óÉü¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤ËË»¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°Æ·ï¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤¢¤È¤ÎÀ¤´Ö¤ÎÈ¿±þ¤¬Âç¤¤¯¡¢¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤È¤¢¤ë°Æ·ï¤Ç¸·¤·¤¤Ç¼´ü¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¤á¤º¤é¤·¤¯Æ¬ÄË¤¬¤Ò¤É¤¯ÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÄ¹¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ°Ìë¤Çºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢
¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÌëÃæ¤Ë»ä¤¬¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ëºî¶È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÂ¾¤Î¿Í¤Î»Ø¼¨ÉÔÂ¤Ê¤Î¤Ë¡Ø²¿Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡Ù¤È»ä¤¬Ë½¸À¤òÅÇ¤«¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¡×
¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤ë¤°¤é¤¤¡¢¥Ý¥¥Ã¤È¿´¤¬ÀÞ¤ì¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¥¤¤Ê»Å»ö¤Ç³Ú¤·¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÌµÍý¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥À¥á¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬µÞ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÏµÙ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤À¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊÈøÎÓ ÍÀ»Ë ¡§ VISION PARTNER¥á¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯»ÍÃ«±¡Ä¹¡Ë