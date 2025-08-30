50周年イヤー最終日に開催

商船三井さんふらわあは2025年8月28日、大阪−志布志航路の就航50周年を記念したイベント「大阪志布志（鹿児島）航路 就航50周年フェスティバル BEYOND」を開催すると発表しました。

【50％オフになるの!?】これが「さんふらわあ」大阪志布志（鹿児島）航路です（画像）

開催日は、50周年イヤーの最終日となる2025年9月30日です。

当日は同航路の旅客運賃が総額50％オフとなり、希望者には乗船記念品が配布されます。船内ではイベントが行われ、レストランビュッフェの一部には特別限定メニューが登場します。

また、フェリー利用者を対象とした志布志港と鹿児島中央駅を結ぶ「さんふらわあライナー」として、途中で宮崎県都城市（西都城駅）を経由する臨時便も運行されます。2025年2月に「都城志布志道路」が全通し、志布志から行きやすくなった都城に立ち寄ることができます（鹿児島中央〜西都城の区間利用は不可）

「さんふらわあ」の大阪−志布志航路は、1974年10月1日の就航から2024年10月で50周年を迎えていました。現在は「さんふらわあ さつま（3代目）」「さんふらわあ きりしま（2代目）」の2隻が、24年間運航した先代の名を受け継ぎ就航しています。