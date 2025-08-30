ºØÆ£ÃÎ»ö¡Ö¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¡×¤¬¡È¥»ー¥Õ¡É¤Ç¤â¡¢º£ÅÙ¤Ï¡ÖÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¡×¤Ç¡ÈµÍ¤ß¡É¡©¡¡¿À¸ÍÃÏ¸¡¤«¤éÄ°¼è¡Äºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡ÚÁªµóË¡Ì³¤Î¥×¥í¤¬²òÀâ¡Û
Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤¬¡¢ºòÇ¯11·î¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁªµó¤ÎºÝ¤ËÁªµó±¿Æ°¤ÎÂÐ²Á¤È¤·¤ÆPR²ñ¼Ò¤Ë¶âÁ¬¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤Î¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¡ÊÇã¼ý¡ËÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿À¸ÍÃÏ¸¡¤¬8Æü¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ¤°ÕÄ°¼è¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ë¡Åª´ÑÅÀ¤«¤é¡Ö²¿¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉÔÀµ³Î¤Ê¤â¤Î¡¢¸í²ò¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤â´Þ¤á¡¢º£¤Ê¤ª¾ðÊó¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñ²ñµÄ°÷Èë½ñ¤ä»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤È¤·¤Æ¡¢À¸¡¹¤·¤¤ÁªµóÀï¤Î¸½¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿·ÐÎò¤¬¤¢¤ê¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡Åù¤Î¼ÂÌ³¤Ë¾Ü¤·¤¤»°³ëÆØ»Ö¡Ê¤ß¤«¤Ä¤é ¤¢¤Ä¤·¡ËÊÛ¸î»Î¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ë¡ÅªÌäÂêÅÀ¤òÀ°Íý¤¹¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢ºØÆ£»á¤Ï¡¢PR²ñ¼Ò¤ÎA¼Ò¤Ë71Ëü5000±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿»ö¼Â¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Îµ¬Äê¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¸ø¿¦¤ÎÁªµó¤Î¸õÊä¼Ô¤¬Áªµó±¿Æ°¤ËÂÐ¤¹¤ëÊó½·¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡ÖÇã¼ý¡×¤Ë³ºÅö¤·¡¢3Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Ë½è¤»¤é¤ì¤ë¡ÊÆ±Ë¡221¾ò1¹à1¹æ»²¾È¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ºØÆ£»áËÜ¿Í¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÏ¢ºÂÀ©¡×¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜ¿Í¤ÎÅöÁª¤¬Ìµ¸ú¤È¤Ê¤ë¡Ê¸ø¿¦ÁªµóË¡251¾ò¤Î2¡¢251¾ò¤Î3»²¾È¡Ë¡£
ÁíÌ³¾Ê¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢A¼Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÁªµó±¿Æ°ÍÑ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤äÁªµó±¿Æ°ÍÑÅÅ»Ò¥áー¥ë¤Î´ë²èÎ©°Æ¤ò¹Ô¤¦¶È¼Ô¡×¤Ø¤Î¡ÖÊó½·¤Î»ÙÊ§¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¶È¼Ô¤¬¼çÂÎÅª¡¦ºÛÎÌÅª¤ËÁªµó±¿Æ°¤Î´ë²èÎ©°Æ¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Åö³º¶È¼Ô¤ÏÁªµó±¿Æ°¤Î¼çÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤È²ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Åö³º¶È¼Ô¤Ø¤ÎÊó½·¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÏÇã¼ý¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
»°³ëÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢A¼Ò¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ëB»á¤¬¹Ô¤Ã¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤ÎÆâÍÆ¤«¤é¡¢¡ÖA¼Ò¤¬¡Ø¶È¼Ô¡Ù¤È¤·¤Æ¡Ø¼çÂÎÅª¡¦ºÛÎÌÅª¤ËÁªµó±¿Æ°¤Î´ë²èÎ©°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡Ù¤³¤È¤¬¶¯¤¯¿äÇ§¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¹¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢A¼Ò¤¬¡Ö¶È¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤«ÈÝ¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
»°³ëÊÛ¸î»Î¡§¡ÖB»á¤Înote¤Ë¤Ï¡Ø¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºØÆ£¸µÉ§¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤¬Á´¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡Ù¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ê¸½ºß¤Ïºï½ü¡Ë¡¢ºØÆ£»áÂ¦¤«¤éA¼Ò¤ËÂÐ¤·ÁêÃÌ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤¿¤³¤È¤¬¿äÇ§¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤´ËÜ¿Í¤Ï»ä¤ÎÄó°Æ¤ò¿¿·õ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¹ÊóÁ´ÈÌ¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÌÀµ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢A¼Ò¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²¿¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¡¢¡Ø¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë»£±Æ¡Ù¡Ø¥³¥Ôー¡¦¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î°ì¿·¡Ù¡ØSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÎ©¤Á¾å¤²¡Ù¡Ø¥Ý¥¹¥¿ー¡¦¥Á¥é¥·¡¦Áªµó¸øÊó¡¦À¯ºö¥¹¥é¥¤¥É¡Ù¡ØSNS±¿ÍÑ¡Ù¤Î¹àÌÜ¤´¤È¤Ë¾ÜºÙ¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£A¼Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Î¶ÈÌ³¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¿äÇ§¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¼¡¤Ë¡¢¼çÂÎÅª¡¦ºÛÎÌÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
»°³ëÊÛ¸î»Î¡§¡Önote¤Ë¤Ï¡Ø»ä¤¬´Æ½¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢±¿ÍÑÀïÎ¬Î©°Æ¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡¢¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤Ê¤É¤òÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¾¯¿ôÀº±Ô¤Î¥Áー¥à¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ø¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤òÅìµþ¤ÎÂç¼êÂåÍýÅ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Ë¤¢¤ë²ñ¼Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡Ù¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢A¼Ò¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥ÂÎ¤¬¼çÂÎÅª¤Ë¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢Î¨Àè¤·¤ÆPR¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤â¡¢SNS¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬Áªµó¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿²èÁü¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢B»á¤¬Áªµó¥«ー¤Ë¾è¤ê¡¢ºØÆ£»á¤Î´Ö¶á¤ÇSNS¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î»ö¾ð¤«¤é¡¢A¼Ò¤¬ºØÆ£»á¤Î°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¡¢Áªµó¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³¤ò¼çÂÎÅª¡¦ºÛÎÌÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¶¯¤¯¿äÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×B»á¤¬¡ÖÀ¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤ÍýÍ³
¤¿¤À¤·¡¢ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢B»á¤¬¸ùÀÓ¤òPR¤¹¤ë¤¿¤á¸ØÂçÉ½¸½¤òÍÑ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«²ò¤â¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºØÆ£»á¤Î¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤âºòÇ¯11·î27Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÀ¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»°³ëÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢B»á¤¬¡ÖÀ¹¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¸«¤¤¤À¤»¤º¡¢Âç¤¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤·¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
»°³ëÊÛ¸î»Î¡§¡ÖB»á¤Ï¡Ø»ä¼«¿È¤â¸½¾ì¤Ë½Ð¤Æ»£±Æ¤ä¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¾Úµò¤È¤·¤Æ¡¢Âè»°¼Ô¤Î»£±Æ¤·¤¿²èÁü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âB»á¤¬note¤òÈ¯É½¤·¤¿Åö»þ¤Ë¤Ï¡¢B»á¤¬¡ØÀ¹¤ë¡ÙÉ½¸½¤ò¹Ô¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏË³¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢PR¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã±¤Ë»ö¼Â¤òµºÜ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢B»á¤¬¤â¤·¼«¿È¤Î¼êÊÁ¤ò¡ØÀ¹¤Ã¤¿¡ÙÉ½¸½¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë¤½¤ì¤ÈÊ¬¤«¤ê¡¢ºØÆ£»á¿Ø±Ä¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢ºØÆ£»á¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬²ñ¸«¤Ç¡ØÀ¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÉ¾¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢A¼Ò¤äB»á¤Ø¤Îµ¿ÏÇ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
PR¤Ë¤Ê¤ë¤É¤³¤í¤«¡Ø¥¦¥½¤Ä¤¡Ù¤Îßà°õ¡Ê¤é¤¯¤¤¤ó¡Ë¤ò²¡¤µ¤ì¤ëÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢SNSÁ´À¹¤Îºòº£¡Ø±ê¾å¡Ù¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢B»á¤¬ºØÆ£»á¤ò´Ù¤ì¤ë¤¿¤á¤¦¤½¤ò¤Ä¤¯²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£B»á¤Înote¤Î¸ø³«»þ´ü¤Ï¡¢¼«¿È¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿ºØÆ£»á¤¬ÅöÁª¤·¤¿Ä¾¸å¤Ç¡¢ºØÆ£»á¿Ø±Ä¤È´Ø·¸¤¬¶Ë¤á¤ÆÎÉ¹¥¤Ç¤³¤½¤¢¤ì¡¢Ãç¤¿¤¬¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê»ö¾ð¤Ï¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£ºØÆ£»á¤ò´Ù¤ì¤ëÆ°µ¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¶â³Û¤ÎÂç¾®¡×¤òÏÀ¤¸¤Æ¤â¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤
ºòÇ¯12·î3Æü¤ËÊ¼¸Ë¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬¸øÉ½¤·¤¿¡¢¸©ÃÎ»öÁª¸õÊä¼Ô¤ÎÁªµó±¿Æ°¤Î¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºØÆ£»á¿Ø±Ä¤«¤éA¼Ò¤Ø¤Î»Ù½Ð¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï38Ëü5000±ß¤À¤Ã¤¿¡£
ÆâÌõ¤Ï¡Ö¥Á¥é¥·¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¡×16Ëü5000±ß¡¢¡Ö¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë´ë²è¡¦À©ºî¡×11Ëü±ß¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¡×5Ëü±ß5000±ß¡¢¡ÖÁªµó¸øÊó¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¡×5Ëü5000±ß¡£
ºØÆ£»á¿Ø±Ä¤¬A¼Ò¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿¤Î¤Ï71Ëü5000±ß¤Ç¤¢¤ê¡¢33Ëü±ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºØÆ£»á¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö¸øÌó¥¹¥é¥¤¥ÉÀ©ºî¡×¤ÎÈñÍÑ¤Ç¤¢¤ê¸å±ç²ñ¤¬¡ÖÀ¯¼£³èÆ°Èñ¡×¤È¤·¤ÆA¼Ò¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ç¤ËÌäÂê¤È¤µ¤ìÏÀ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢71Ëü5000±ß¤È¤¤¤¦¶â³Û¤¬¡Ö¼Ò²ñÄÌÇ°¾å¡¢¥Ý¥¹¥¿ー¤Ê¤É¤ÎÀ©ºîÈñ¤È¤·¤ÆÅ¬Àµ¤Ê³Û¤À¤Ã¤¿¤«¡×¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»°³ëÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¶â³Û¤ÎÂç¾®¼«ÂÎ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
»°³ëÊÛ¸î»Î¡§¡Ö¼ý»ÙÊó¹ð¤ËÆâÌõ¤È¤·¤ÆµºÜ¤µ¤ì¤¿ÈñÌÜ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡¢¶â³Û¤¬°ìµÁÅª¤Ë·è¤Þ¤ëÀ³Ê¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢±ÄÍø´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈ©´¶³Ð¤Ç¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Íø±×¤òÅÙ³°»ë¤·¤Æ¤Ç¤â»Å»ö¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢²Á³ÊÀßÄê¼«ÂÎ¤òÌäÂê¤Ë¤¹¤ë°ÕÌ£¤ÏË³¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢A¼Ò¡¦B»á¤Î¼ç´Ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»Å»ö¤ò¼õ¤±¤¿¾å¤Ç¡Ø¼çÂÎÅª¡¦ºÛÎÌÅª¤ËÁªµó±¿Æ°¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¡Ù¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¶ãÌ£¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢A¼Ò¡¦B»á¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Î·ë²Ì¡¢ºØÆ£»á¤¬Áªµó¤Ç¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢A¼Ò¡¦B»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ØÆÃÊÌ¤ÊÌ¾ÍÀ¡Ù¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¡ØÆÃÊÌ¤ÎÍø±×¡Ù¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤êÆÀ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢A¼Ò¡¦B»á¤Î¼ç´Ñ¤ò¹çÍýÅª¤Ë²ò¼á¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¼õ¤±¤¿»Å»ö¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤ËÉÕ²Ã¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÁªµó±¿Æ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
71Ëü5000±ß¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ë¡Ø¥µー¥Ó¥¹¡Ù¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¾¡Íø¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤½¤ì¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¡¢¼ÒÄ¹¤ÎB»á¼«¤é¤¬Áªµó±¿Æ°¤ò¹Ô¤¦¾õ¶·¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Åµ·¿Åª¤Ê±¿Æ°°÷Çã¼ý¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡×
¶âÁ¬¤ÎÆ°¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¼¨¤¹¥áー¥ë¤äÊ¸½ñ¤Ê¤É¤¬½ÅÍ×¤Ê¾Úµò¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ö´óÉí¤ÎÀ©¸Â¡×¤ËÄñ¿¨¤·¥¢¥¦¥È
ºØÆ£»áÂ¦¤«¤éA¼Ò¤Ø¤Î¶âÁ¬¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¡ÖÇã¼ý¡×¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁA¼Ò¤¬Áªµó±¿Æ°¤ÎÂÐ²Á¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ö´óÉí¤ÎÀ©¸Â¡×¤Ë°ãÈ¿¤·¤Ê¤¤¤«¡£
¤â¤·°ãÈ¿¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢A¼Ò¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ç¤¢¤ëB»á¤È¡¢¸õÊä¼Ô¤Ç¤¢¤ëºØÆ£»á¤ÎÁÐÊý¤¬¡Ö3Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡×¤Ë½è¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¸ø¿¦ÁªµóË¡248¾ò2¹à¡¢249¾ò»²¾È¡Ë¡£
»°³ëÊÛ¸î»Î¡§¡ÖÊ¼¸Ë¸©¤È¡ØÀÁÉé¤½¤ÎÂ¾ÆÃÊÌ¤ÎÍø±×¤òÈ¼¤¦·ÀÌó¤ÎÅö»ö¼Ô¡Ù¤Ç¤¢¤ë¼Ô¤Ï¡¢¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ø´óÉí¡Ù¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¸ø¿¦ÁªµóË¡199¾ò»²¾È¡Ë¡£ÌòÌ³¤òÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤·¤¿¾ì¹ç¤â¡Øºâ»º¾å¤ÎÍø±×¤Î¶¡Í¿¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¡Ø´óÉí¡Ù¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
B»á¤Ï2022Ç¯4·î¤«¤é2023Ç¯3·î¤Þ¤ÇÊ¼¸Ë¸©¤Î¡ØÊ¼¸Ë¸©ÃÏ°èÁÏÀ¸ÀïÎ¬²ñµÄ¡Ù¤Î°Ñ°÷¤òÌ³¤á¡¢Æü³Û1Ëü2500±ß¤Î¡Ø¼Õ¶â¡Ù¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¬Äê¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¡ØÆÃÊÌ¤ÎÍø±×¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©¤«¤é°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡ØÆÃÊÌ¤ÊÌ¾ÍÀ¡Ù¤¬´Þ¤Þ¤ìÆÀ¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²¾¤Ë¤³¤Îµ¬Äê¤ËÄñ¿¨¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²ñ¼Ò¤¬ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ´óÉí¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡21¾ò1¹à»²¾È¡Ë¡£
A¼Ò¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¶ÈÌ³Ì¿Îá¤Ë¤è¤ê¡Ø¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ù¤ÇÁªµó±¿Æ°¤ò¹Ô¤ï¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ø´óÉí¡Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤³¤Îµ¬Äê¤ËÄñ¿¨¤·¡¢A¼Ò¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ç¤¢¤ëB»á¤È¡¢¸õÊä¼Ô¤Ç¤¢¤ëºØÆ£»á¤¬¤¤¤º¤ì¤â¡Ø1Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡Ù¤Ë½è¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡ÊÆ±Ë¡26¾ò1¹æ»²¾È¡Ë¡×¡Ö¼Ò°÷³Æ¼«¤¬¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¤Ç¤â¥¢¥¦¥È
B»á¤Ê¤¤¤·¤ÏA¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤é¤¬¡¢ÍµëµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡Ö¶ÈÌ³³°¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¼«¼çÅª¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
»°³ëÊÛ¸î»Î¡§¡ÖÍµëµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÍµëµÙ²Ë¤Î»ÄÆü¿ô¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤¬¡¢Âå¤ï¤ê¤Î¡ØÆüÅö¡Ù¤ä¡Ø¥Üー¥Ê¥¹¡Ù¤ò»Ùµë¤·¤Æ»ö¼Â¾å¤ÎµÙÆü½Ð¶Ð¤È°·¤¦¤Ê¤É¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ø±¿Æ°°÷Çã¼ý¡Ù¤Ë¤¢¤¿¤ê°ãË¡¤Ç¤¹¡£Áªµó±¿Æ°´ü´ÖÃæ¤Î½¾¶È°÷¤Î¶ÐÂÕµÏ¿¡¢¼ÒÆâ¥áー¥ë¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤«¤éÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¡Ù¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä½¾¶È°÷Áí½Ð¤ÇÁªµó±¿Æ°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢²ñ¼Ò¤°¤ë¤ß¤Ç»ö¼Â¾å¶ÈÌ³¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¶¯¤¯¿äÇ§¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
²áµî¤Ë¤Ï¡¢²ñ¼Ò¡¦ÁÈ¿¥¤¬¶ÈÌ³Ì¿Îá¤ÇÍµëµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡ØÁªµó±¿Æ°¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ù¤ò¤µ¤»¤ë¥±ー¥¹¤â¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»°³ëÊÛ¸î»Î¡§¡Ö¡ØÍµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ»²²Ã¤»¤è¡Ù¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³Ì¿Îá¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ï«Æ¯´Ø·¸Ë¡µ¬¤Î°ãÈ¿¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·Á¼°¾å¤Ï¡Ø¤ª´ê¤¤¡Ù¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤â¡¢»ö¼Â¾å¡¢½¾¶È°÷¤¬ÃÇ¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¶ÈÌ³Ì¿Îá¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Êó½·¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡ÖÇã¼ý¡×¡¢¤½¤ì¤Ë³ºÅö¤»¤º¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö´óÉí¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â½èÈ³ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤µ¤·¤¢¤¿¤ê¡¢¹ðÈ¯ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿Èïµ¿»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿À¸ÍÃÏ¸¡¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£