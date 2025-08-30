°ì·âÉ¬»¦¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹! ÆüËÜÂåÉ½MFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤¬¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¥¢¥·¥¹¥È
[8.29 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè2Àá ¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV 0-2 ¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê]
¡¡¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤¬29Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè2Àá¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SVÀï(¡û2-0)¤Ç²ÃÆþ¸å½é¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Ë¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿Æ£ÅÄ¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£1-0¤Î¸åÈ¾15Ê¬¡¢¼«¿Ø¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ÇFW¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥Õ¥ó¥È¥ó¥¸¤ÎGK¤È¤Î1ÂÐ1¤ò±é½Ð¤·¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ90Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¡£¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤Ï¡È¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤ò2-0¤ÇÀ©¤·¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¤ÏÃæÃÇÌÀ¤±¤Î9·î14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
