◇米女子ゴルフツアー FM選手権 第2日（2025年8月29日 米マサチューセッツ州 TPCボストン＝6598ヤード、パー72）

第2ラウンドは日没サスペンデッドとなったが、47位から出たAIG全英女子オープン覇者の山下美夢有（24＝花王）は8バーディー、2ボギーの66の好スコアをマークし、通算7アンダーで暫定7位に浮上した。首位とは4打差。

ホールアウト後、WOWOWのインタビューに応じた山下は「今日は比較的ショットも安定していたし、ロングパットも決まってくれたり、決めたいバーディーパットも入れられたので、スコアにつながった」と満足感をにじませた。

ショットの制御に苦しんだ初日とは見違える内容だった。1番で7メートルの難しいスライスラインを沈めてバーディー発進。パー3の3番は1・5メートル、4番は1メートル弱につけてバーディーを重ねた。

5番の3パットで後退した後も6番、7番とショットをピンに絡めてバーディーを連ねて、流れを途切れさせない。13番では長いパットをねじ込んで、続く14番では2メートルにつけて、この日3度目の連続バーディー。16番でも5メートルを流し込んだ。

フェアウエーキープ率は100％。パーオンを逃したのは1度だけ。山下らしい正確なショットが戻ってきた。「ショットがぶれていなくて、バーディーチャンスにつく回数も多く、パットもいい流れて決められたし、いいゴルフができた」と手応えを口にした。

悪天候による中断もあったが「気持ちを落ち着かせて、プレーに集中できた」という。メジャーチャンピオンとして臨む米ツアー初戦。出場2試合連続優勝が狙える好位置で決勝ラウンドに進んだ。

「残り2日、いいゴルフができるように頑張りたい」。週末への抱負を語る表情にも余裕が感じられた。