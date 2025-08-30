¡Ú¿·³ãµÇ°¡ÛÇÏ³Ê¤¬¤Ê¤¤¤È¹ó½ë¤Î¥ìー¥¹¤Ï¸·¤·¤¤¤«¡ª¡© ²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¤«¤é¸«¤ëÇã¤¨¤Ê¤¤ÇÏ¤È¤Ï
¤³¤ì¤¬Çã¤¨¤Ê¤¤¡ª¡ÚÅöÆü440¥¥íÌ¤Ëþ¤ÎÇÏ¡Û
ÅöÆü¤ÎÇÏÂÎ½Å¤¬440¥¥íÌ¤Ëþ¤ÎÇÏ¤Ï¡Î0¡¦0¡¦0¡¦9¡Ï¡£
23Ç¯¤Ï¹ñ»Þ±¹¼Ë¤ÎÎÉ·ìÇÏ¥µ¥ê¥¨¥é¤¬①¿Íµ¤¤Ç£·Ãå¤ËÄÀ¤ó¤À¡£¥í¥ó¥°¥é¥ó³«ºÅ¤Î¿·³ãºÇ½ª½µ¡£¹Ó¤ì¤¿ÇÏ¾ì¤òÁö¤ë¤Ë¤ÏÇÏ³Ê¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¡£
¤³¤ì¤¬Çã¤¨¤Ê¤¤¡ª¡ÚÃæ£²½µ°ÊÆâ¤ÎÎ×Àï¡Û
Ãæ£²½µ°ÊÆâ¤Î¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¿ÇÏ¤Ï¡Î0¡¦0¡¦0¡¦13¡Ï¤ÈÁ´ÌÇ¡£
ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¹ó½ë¤È¤Ê¤ëº£¤Î²Æ¤Ç¤Ï´Ö³Ö¤òµÍ¤á¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤³¤³¤¬Éüµ¢Àï¤¯¤é¤¤¤ÎÇÏ¤¬¤¤¤¤¡£¿·³ãµÇ°¡¡²áµî10Ç¯¤Î¥Çー¥¿
