¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌô´ÝÍµ±Ñ¡Ê59¡Ë¤¬¡¢¸µ²Î¼ê¤ÎºÊ¡¦ÀÐÀî½¨Èþ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌô´ÝÍµ±Ñ¡¢É×ÉØ¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡õÀÐÀî½¨Èþ¤µ¤ó¤Î¼êÎÁÍý¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡1990Ç¯¤ËÀÐÀî¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢»°ÃËÆó½÷¤ÎÉã¤Ç¤â¤¢¤ëÌô´Ý¡£¥Ï¥ï¥¤ºß½»¤Ç¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐÀî¤µ¤ó¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥Ö¥í¥°¤Ç¤ÏºÌ¤êË¤«¤ÊÀÐÀî¤µ¤ó¤Î¼êÎÁÍý¤ä¡¢ÀÐÀî¤µ¤ó¼êºî¤ê¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥´¥ë¥Õ¥Ç¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¡¢¤µ¤é¤Ë¥Û¥Æ¥ë¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤Ê¤É¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÐÀî½¨Èþ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò
¡¡2025Ç¯8·î28Æü¤Ë¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ËÅþÃå¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿Ìô´Ý¡£29Æü¤Ï¡ÖºÊ¤È¥¢¥é¥â¥¢¥Ê¤ò2¿Í¤Ç»¶Êâ¡£¥é¥ó¥Á¤ÏÀÅ¤«¤ÊCAFE¤ÇÄ¹ÏÃ¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÄ¹½÷¤Ï»Å»öÁ°¤Ë¡¢»°ÃË¤â»Å»ö¤ÎµÙ·ÆÃæ¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ²ÈÂ²¤Ç¥é¥ó¥Á¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë