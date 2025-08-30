元プロ野球選手の長嶋一茂が２９日、テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」で、２２日放送で途中退席した理由を明かした。

一茂は２２日の放送で、クイズの答えに納得いかず「俺、帰るよ！俺は帰るからな！」とブチギレぎみに立ち上がり、マイクを外して突然スタジオを出て行ってしまった。ＭＣのサバンナ高橋茂雄は涙目になりスタジオはシーン。結局、一茂はスタジオに戻って来たが、高橋は涙目で「おかえり！」と喜んでいた。

一茂は退出したときは「何を考えていたかというと、マジで収録が長くて、どっかのきっかけでどうやって帰ろう…しか考えてなかった」と告白。そして「（石原）良純さんも前、やったことあるんだよ」と切り出した。

「渡（哲也）さんから（高級ワインの）ペトリュスをもらって、オレらで飲もうぜ！って言ったら、良純さんが『お前達に飲ませてたまるか！』って言って持って出て行っちゃったの。あの日、それが走馬燈のように蘇って。帰りたいからどうやったら帰れるか、３０分前から考えていた」と良純のエピソードを思い出していたという。

そして「ここしかない！と。ふざけんなと怒って帰るしかない。失礼しまーすって帰れないでしょ。怒って帰るのが一番いい」と絶好のタイミングが到来し、ここぞとばかりに怒ってみせたという。

だが怒って退出したものの「（良純と高嶋ちさ子の）２人がポツンと。これは現場進まねえなって。俺がいなくても進めて欲しかった」と高橋に注文。そして「今度いなくなったら、ここに座れ」と言うも、高橋は「いなくなるな！」とツッコんでいた。