¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡¡Êª²Á¹âÂÐºö¤ÎµëÉÕ¶â¡ÖËÍ¤Ï¤¤¤é¤ó¡×¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¸«ÅÏ¤·¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¤¤é¤ó¡¢¶â»ý¤Á¤ä¤«¤é¡×¢ªÅìÌî¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡×
¡¡Ì¡ºÍ»Õ¤Î¥ª¡¼¥ëµð¿Í¤¬£³£°Æü¡¢£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢À¯ÉÜ¤¬¤¦¤Á¤À¤·¤¿¹ñÌ±¤Ø¤ÎµëÉÕ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢»²±¡Áª¤ÇÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿Êª²Á¹âÂÐºö¤Î¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ä¸½¶âµëÉÕ¤Ë´Ø¤·¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï¡ÖµÄ°÷¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¹ñÌ±¤¬¶ì¤·¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤¤¤Þ°ìÈÖÂçÊÑ¤Ê¤Î¤ÏÊª²Á¹âÆ¤Ç¡£ÀÇ¶â¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¤é¡¢Àè¤ËµëÉÕ¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤·¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÌîÅÞ¤Ë¡Ø¤³¤ì¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÌîÅÞ¤â¤à¤²¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÍ¿ÌîÅÞ¤ÇµÄÏÀ¤·¤Æ¸½¶âµëÉÕ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï¡ÖÀþ°ú¤¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¹â³Û½êÆÀ¼Ô¤Ë¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤Ï¤È¤·¡¢¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¤¤é¤ó¤È»×¤¦¤±¤É¡×¤È¸«ÅÏ¤·¤¿¡££Í£Ã¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡µð¿Í¤Ï¡Ö¶â»ý¤Á¤ä¤«¤é¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ó¤È»×¤¦¡£ËÍ¤â¤¤¤é¤ó¤Í¤ó¤±¤ì¤É¤â¡×¤È¼«¿È¤âÉÔÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½êÆÀ¤ÎÄã¤¤Êý¡¢»Ò¶¡¤ÎÂ¿¤¤Êý¤Ë¤Ï¤µ¤Ã¤µ¤ÈÇÛ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£