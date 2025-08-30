ⓒ COVER

令和のこどもニュース番組「週刊情報チャージ！チルシル」9月6日放送回に、宝鐘マリンが出演する。

「週刊情報チャージ！チルシル」は、家族で楽しみながら世の中で起きていることがわかるニュース・ジャーナル番組で、当放送の特集テーマは「どうなってるの？日本の水事情」だ。そこで登場するのが、水辺で暮らす海賊の宝鐘マリンというわけだ。海賊船を買うのが目標で今は陸でVTuberをしている宝鐘マリンだが、番組では水にまつわるクイズにも参戦するという。

◆ ◆ ◆

週刊情報チャージ「チルシル」。テーマは水です。海賊コスプレ女の宝鍾マリンが生放送に乗り込みます！

水のコトならいつもびしょびしょ海賊の船長におまかせで〜す！絶対見てね！

宝鍾マリン

◆ ◆ ◆

2025年の夏は「水が足りずに、プールの営業が中止？」「水道水の節水呼びかけ」など、梅雨の降水量が少なく、多くの地域でダムの貯水率の低下や節水要請のニュースが相次いでいる。そんなときだからこそ、普段はあまり意識することがない水について考えていくというのが番組の主旨だ。

蛇口をひねれば「いつでも」「どこでも」「誰でも」飲むことができる水道水だけれども、実は、日本は決して水に恵まれた国ではないという。番組では、我々の暮らしは「バーチャルウォーター」という目には見えない水に支えられていることが明らかになるとか。改めて「水」のありがたみを実感する特集になっている。

なお、MCのニュースモンスター「ちるる」の声を務めるのは池田美優、こどもたちと一緒にニュースについて考えるのは、佐々木希、ゲストの宝鐘マリンは、YouTubeチャンネル登録者数420万人を突破している、宝鐘海賊団船長だ。Ahoy！

池田美優

佐々木希 © 田中雅也

「週刊情報チャージ！チルシル」

【放送】

総合 9月6日（土）午前9時00分〜9時30分 ※生放送

【出演】

佐々木希 ・ 池田美優（ちるる役：声の出演）

チルシルズ（大野りりあな、緑川玖）

江原啓一郎 NHKアナウンサー

解説委員：岸正浩／ 専門家：沖大幹（東京大学教授：専門は水文学）

◆週刊情報チャージ！チルシル・オフィシャルサイト