ハワイ在住→親子で沖縄留学中の吉川ひなの、次女の後ろ姿公開「ベビ子さん、保育園をやめました」
【モデルプレス＝2025/08/30】モデルの吉川ひなのが8月28日、自身のInstagramを更新。娘が幼稚園を退園したことを報告した。
アメリカ・ハワイを拠点に生活していた吉川は、3月12日に自身のInstagramで沖縄に親子で留学することを報告していた。6月25日にはInstagramで次女の学校が決まったことを発表していたが今回の投稿では「ベビ子（※次女のあだ名）はベビ子なりにいっぱい色々考えてる」と書き出し「ベビ子さん、保育園をやめました」と報告。海を眺める次女のオフショットと共に「色んな正解があるもんね」とつづっている。
吉川は1999年2月にミュージシャン・IZAMと結婚するも、同年9月に離婚。その後、2011年9月に一般男性との再婚を発表し、2012年3月に第1子長女、2018年に第2子長男、2021年に第3子次女を出産した。なお、2024年11月には自身のInstagramを通じて、一般男性とは「夫婦という在り方を見直し、これまでとは違う新しい家族の形を目指すことにしました」と報告している。（modelpress編集部）
◆吉川ひなの、次女の保育園退園を報告
