¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¹ÔÃæ ¸¤ÍÑ¤Î¥êー¥É¤Ç¼ó¤ò¹Ê¤á¡Ä»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç58ºÐ¤Î½÷¤òÂáÊá¡Ú¿·³ã¡Û
29ÆüÌë¡¢¿·³ã¸©¿·È¯ÅÄ»Ô¤Ç¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¹ÔÃæ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î50ÂåÃËÀ¤Î¼ó¤ò¸¤ÍÑ¤Î¥êー¥É¤Ç¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢58ºÐ¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©²³Àî»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î58ºÐ¤Î½÷¤Ç¤¹¡£½÷¤Ï29Æü¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢¿·È¯ÅÄ»ÔÁð²Ù¤ÎÆüËÜ³¤ÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¤ò¿·³ãÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ÖÆâ¤Ç¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿50ÂåÃËÀ¤Î¼ó¤ò¸¤ÍÑ¤Î¥êー¥É¤Ç¹Ê¤á¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤«¤é¤Î110ÈÖÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢·Ù»¡´±¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤È¤³¤í¼Ö¤ÏÏ©¸ª¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½÷¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¶ÛµÞÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï·Ú½ý¤È¤ß¤é¤ì¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÖÆâ¤Ë¤Ï2¿Í¤ÎÂ¾¤Ë¸¤¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·½÷¤Ï¡Ö¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤¬Æ°µ¡¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
