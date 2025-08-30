¡Ö¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î¶â¸Ë¤«¤éÅð¤ß¤Þ¤·¤¿¡× ¿¦°÷¤ÎÃË¤òÂáÊá ¶â¸Ë¤ÎÌó3000Ëü±ß¤Ï¾Ã¤¨¤¿¤Þ¤Þ ËÌ³¤Æ»
ËÌ³¤Æ»¡¦°ËÃ£·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯8·î29Æü¡¢ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÆ¶Ìì¸ÐÄ®¤Ë½»¤à¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î¾üÂ÷¿¦°÷¡¦º´¡¹ÌÚ°ìÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê67¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢8·î25Æü¸á¸å5»þ¤´¤í¤«¤é8·î28Æü¸á¸å10»þ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢°ËÃ£»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¶ÐÌ³Àè¤Î¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î¶â¸Ë¤«¤éÌó3000Ëü±ß¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤¬È¡´ÛÃæ±û½ð¤Ë8·î28Æü¤Ë¡Ö¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î¶â¸Ë¤«¤éÅð¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ÐÆ¬¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·ÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ç¡¢¸½¶â¤ò¼è¤ê°·¤¦¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶â¸Ë¤Ë½ÐÆþ¤ê¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡ÖÅð¤ó¤À¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤ë¤¬¡¢³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤¬Åð¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¸½¶â¤Ï¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤¬¸½¶â¤òÅð¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¶â¸Ë¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ìó3000Ëü±ß¤È¤ÏÊÌ¤Ë¸½¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿®ÍÑ¶â¸Ë¤«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÃË¤ÎÆ°µ¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£