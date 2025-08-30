30日(土)午前9時、トンキン湾で、台風14号「ノンファ」が発生しました。日本への直接的な影響はない見込みです。

台風14号「ノンファ」発生

30日(土)午前9時、トンキン湾で台風14号「ノンファ」が発生しました。中心気圧は996hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sとなっています。台風14号は今後、西よりに進む見通しで、日本への直接的な影響はない見込みです。

台風の名前

「ノンファ」は、ラオスが用意した名前で「池の名前」に由来しています。台風の名前は、「台風委員会」(日本含む14カ国等が加盟)で各加盟国などの提案した名前が、あらかじめ140用意されていて、発生順につけられます。準備された140を繰り返して使用(140番目の次は1番目に戻る)されますが、大きな災害をもたらした台風などがあると、加盟国からの要請によって、その名前を以後の台風では使用しないように別の名前に変更することがあります。

8月〜9月は台風シーズン 発生数が1年で最も多い

台風14号で、今月5個目の台風発生となりました。台風14号は日本に直接の影響はありませんが、8月〜9月は台風シーズンです。発生数の平年値を見ると、8月は5.7個と一年で最も多く、次に多いのは9月で5.0個となっています。また、台風の接近数の平年値(沖縄や奄美を除く)は9月が1.9個と1年で最も多くなっています。



この先は台風が発生し、日本へ接近しやすい季節となるため十分な注意が必要です。大雨や暴風に対する備えを日頃から確認しておくとよさそうです。