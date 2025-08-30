◆来年の国家債務１４１５兆ウォン…初めてＧＤＰ比５０％台

地域戦略産業と連係して拠点の国立大を支援する予算も５０００億ウォン増額した。来年の総支出増加率は８％台で、文在寅（ムン・ジェイン）政権に匹敵する拡張財政だ。税収には差がある。文政権の序盤には税収増加率が２０１７年（９．４％）、２０１８年（１０．６％）と高く、この２年間に税収が４０兆ウォンほど増えた。しかし最近は２０２３年から２年連続で８７兆ウォンの税収に支障が生じた。政府が景気回復を前提に来年の税収が２０兆ウォン以上増えると見込んでいるが、断言できる状況ではない。

政府の予想通り税収が増えるとしても支出の規模をカバーするのは難しい。政府が予算案に反映した来年の管理財政収支の赤字規模は１０９兆ウォンにのぼる。管理財政収支は統合財政収支（総収入−総支出）から国民年金基金など社会保障性基金収支を除いたもので、当該年度の収支状況を正確に表す指標だ。

管理財政収支は今年も補正予算を含めて１１１兆６０００億ウォンほどの赤字が予想される。年間１００兆ウォン単位の赤字は類例がない。ところが２年連続の似た規模の赤字が避けられない状況だ。予算案によると、来年末の国家債務は１４１５兆２０００億ウォンと、今年より１４１兆８０００億ウォン（本予算基準）も増える。国内総生産（ＧＤＰ）に対する国家債務比率も５１．６％と、過去初めて５０％台に入る。

問題はそのペースだ。国際決済銀行（ＢＩＳ）の報告書によると、２０００年から２４年（９月末基準）まで韓国のＧＤＰに対する国家債務比率は９％から４５．３％へと５倍に増えた。同じ期間、米国は５１．１％から１０７．４％へと２．１倍に増えた。基軸通貨国（世界市場で広く使用される通貨を保有する国家）の米国より負債増加ペースが速い。韓国の国家債務は２００９年の３５９兆６０００億ウォンから２０１９年には７２３兆２０００億ウォンへと１０年間で倍に増えた。その後、７年間でさらに倍に近い１４００兆ウォン台に入ることになった。政府が予算案と共に発表した２０２５−２９年の国家財政運用計画によると、２０２９年までの４年間に約４８７兆ウォン、年平均１２２兆ウォンずつ負債が増える。文在寅政権当時より１．５倍速いペースで国家債務が増えていくということだ。今年の国庫債の利子としての支出は３０兆ウォンを超える。

来年のＧＤＰに対する管理財政収支赤字規模は４．０％と、今年（４．２2％）に続いて２年連続で４％を超える。ＧＤＰに対する管理財政収支赤字規模を３％以内で維持するという財政準則も無意味になった。このまま進めばＧＤＰに対する国家債務比率は２０２９年に５８％まで増える。ソウル市立大のキム・ウチョル税務学科教授は「財政赤字を当然視する姿が心配」とし「国家債務は結局、未来の世代の負担につながるしかない」と述べた。