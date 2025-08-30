李在明（イ・ジェミョン）政権が来年の予算を７２８兆ウォン（約７７兆円）規模で編成した。今年より総支出が５０兆ウォン以上増える過去最大幅の増額だ。前政権とは違い拡張財政の道に進むという確実な「Ｕターン宣言」といえる。財政で急激な成長鈍化を防ぎながら、未来の産業にも投資するという意図が込められた。ただ、支出拡大に傍点を打ったことで国家債務は１年間に１４０兆ウォン以上も増える。

政府が２９日、国務会議を開いて「２０２６年予算案」を議決した。これによると、来年の総収入は今年（６５１兆６０００億ウォン）比２２兆６０００億ウォン（３．５％）増える。総支出は今年（６７３兆３０００億ウォン）より５４兆７０００億ウォン（８．１％）増の７２８兆ウォンに確定した。本予算基準で初めて７００兆ウォン時代が開かれた。来年の支出増加規模は２０２２年（４９兆７０００億ウォン）を大きく上回る過去最大だ。李大統領はこの日の国務会議で「今はいつよりも財政の積極的な役割が必要な時点」とし「まく種が足りないからといって畑を放置するという愚を犯すことはできない。種を借りてでもまいて農作業を準備するのが常識でありやるべきこと」と明らかにした。

政府関係者も「冷静にいうと、何もしなければ徐々に崩れるしかない時点で、少なくとも今年と来年中に何でもやってみなければいけないという切迫した悩みが込められた」と話した。まずは人工知能（ＡＩ）分野の投資を大々的に拡大する。自動車・造船など製造業とＡＩを組み合わせたフィジカルＡＩを中心に関連予算を今年３兆３０００億ウォンから来年１０兆１０００億ウォン規模に増やす計画だ。

研究開発（Ｒ＆Ｄ）予算も歴代最大水準の１９．３％増の３５兆３０００億ウォン規模で編成された。まず「Ａ（人工知能）、Ｂ（バイオ）、Ｃ（コンテンツ）、Ｄ（防衛産業）、Ｅ（エネルギー）、Ｆ（製造）」先端産業分野別の核心技術開発に１０兆６０００億ウォンを投資することにした。

国防費も大幅に増額する。最先端戦闘機の開発と先端武器体系の確保に今年より１兆４０００億ウォン多い３兆２０００億ウォンを投入する。これを通じて韓国型次世代ステルス戦闘機の研究にも着手する。

首都圏と地方の格差が深刻という判断から地方財政を補強する。地方が自律的に編成する包括補助金規模を今年の３兆８０００億ウォンから来年は１０兆６０００億ウォンへと大幅に拡大する。