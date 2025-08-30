¡Ö¤Õ¤À¤ó¤Ï5ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¯¤é¤¤¥Ô¥å¥¢¤Ê¤ó¤À¤±¤ì¤É¡Ä¡×¸¶ÅÄàèÇ·Í¤¡Ê15¡Ë¤¬¼ç±é±Ç²è¡Ø³¤ÊÕ¤Ø¹Ô¤¯Æ»¡Ù¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡ÈÆóÌÌÀ¡É
¡¡Âè75²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥óKplusÉôÌç¤Ë¤Æ¡¢ÆÃÊÌÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤¿¡Ø³¤ÊÕ¤Ø¹Ô¤¯Æ»¡Ù¡£»Ò¤É¤â¤òÂêºà¤Ë°·¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¤ÎÆ±ÉôÌç¤é¤·¤¯¡¢±Ç²è¤Ç¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È°Ü½»»Ù±ç¤ò¤¦¤¿¤¦³¤ÊÕ¤Î³¹¤ÇÊë¤é¤¹Ãæ³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¡¢²º¤ä¤«¤Ç¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤ÊÆü¾ï¤¬¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û±Ç²è¡Ø³¤ÊÕ¤Ø¹Ô¤¯Æ»¡Ù¤Î·àÃæ¼Ì¿¿¤ò°ìµ¤¤Ë¸«¤ë
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÎÈþ½ÑÉô°÷¡¦ÁÕ²ð¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÌó800¿Í¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¸¶ÅÄàèÇ·Í¤¡£»£±ÆÅö»þ¡¢ÁÕ²ð¤ÎÀßÄê¤ÈÆ±¤¸14ºÐ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥í¥±ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®Æ¦Åç¤Î¤Î¤É¤«¤ÊÉ÷·Ê¤Î¤Ê¤«Í§¿Í¤¿¤Á¤ÈÁÏºî³èÆ°¤ËÇ®Ãæ¤·¤¿¤ê¡¢³¹¤Î²ø¤·¤²¤ÊÂç¿Í¤¿¤Á¤ÈÂÐÅù¤ËÅÏ¤ê¹ç¤¦»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤ÎÅç¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Î¤è¤¦¡£¸¶ÅÄ¼«¿È¤â¡ÖÅç¤Î»Ò¤É¤â¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë»£±Æ´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö»£±Æ¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¸áÁ°Ãæ¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤ÆÍ¼Êý¤Ë¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢¶¦±é¼Ô¤ÎÁó°æ½Ü¤¯¤ó¤äÃæ¿ÜæÆ¿¿¤¯¤ó¤È°ì½ï¤Ë¶á½ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ø½Ð¤«¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÂîµå¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é²¹Àô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥²¡¼¥»¥ó¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤«¤éÈÕ¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ëÁ°¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥¢¥¤¥¹¤òÇã¤Ã¤ÆÉô²°¤Øµ¢¤ë¤Î¤¬Æü¡¹¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡£ËÜÅö¤ËÅç¤Î¾¯Ç¯¤Î²ÆµÙ¤ß¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤âÀÄ½Õ±Ç²è¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÅç¤ÎÃæ³ØÀ¸¤ÎÀ¸³è¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¡£¸¶ÅÄ¤ÏÁÕ²ð¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿»Ñ¤òÁÛÄê¤·¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
「ふだんは5歳の子どもくらいピュアなんだけれど……」原田あかり（15）が主演映画『海辺へ行く道』で表現したかった「二面性」
¡ÖÁÕ²ð¤Ï¤¿¤À¤Î¥¢¡¼¥È¤¬¹¥¤¤Ê¾¯Ç¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÇ½¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¤ËÁÏºî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢Èà¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤¬¥¢¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¡£¤È¤Ë¤«¤¯·Ý½Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤¬½ã¿è¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ï5ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¯¤é¤¤¥Ô¥å¥¢¤Ê¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤¶ÁÏºî¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤È·Ý½Ñ²ÈÁ³¤È¤·¤¿¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÆóÌÌÀ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÍ§¿Í¤äÃÎ¿Í¤Î²È¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¡¢´Ñ»¡¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£»Ò¤É¤âÆÃÍ¤Î¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÍ·¤Ó¤Ë¤À¤±È¯´ø¤¹¤ë½¸ÃæÎÏ¤ä¿¿·õ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ô¥å¥¢¤ÇÍÄ¤¤ÁÕ²ðÁü¤Ï¡¢²£ÉÍÁï»Ò´ÆÆÄ¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ëÁÕ²ð¤È¤â¶á¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¤à¤·¤í¡Ö¤â¤Ã¤ÈÍÄ¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¼¤ä¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤â¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡Ö´°Á´¤ËÁÕ²ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Õ¿Þ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÕ²ð¤¬¸À¤¤¤½¤¦¤Ê¤»¤ê¤Õ¤¬¼«Á³¤È¸ý¤«¤é¤³¤Ü¤ì¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤«¤é¼Çµï¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÌòÊÁ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤¤¤Þ¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¡Ø¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì¡Ù¡Ê21Ç¯¡Ë¤ò´Ñ¤Æ¡¢ËÍ¤â¤³¤ó¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª ¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤ÎÆÃÊÌÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²£ÉÍ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜºî¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤«ÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÍ½´¶¤ò¶»¤Ë¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤ËºîÉÊ¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î±Ç²è¤Ç¤¹¡£¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÍ½´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£¸¶ÅÄàèÇ·Í¤¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤â¤Þ¤¿ÁÕ²ð¤¿¤Á¤Î¤½¤ì¤Ë¤è¤¯»÷¤¿Í½´¶¤ò¶»¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
»£±Æ¡¡ÎëÌÚ¼·³¨¡¿Ê¸éº½Õ½©
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¡ºî»³Ä¾µª
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¡±ö»³ÀéÌÀ
INTRODUCTION
Ì¡²è²È¡¦»°¹¥¶ä¤Ë¤è¤ë¡Ö³¤ÊÕ¤Ø¹Ô¤¯Æ»¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢²£ÉÍÁï»Ò¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ê¡¢º£Ç¯¤Î¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥óKplusÉôÌç¡Ê»Ò¤É¤â¤ò¼ç¿Í¸ø¤«¤ÄÂêºà¤Ë¤·¤¿ºîÉÊÉôÌç¡Ë¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥ó¥·¥ç¥ó¡ÊÆÃÊÌÉ½¾´¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¼ç±é¤Î¸¶ÅÄàèÇ·Í¤¤é¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤È¡¢ËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡¢¹âÎÉ·ò¸ã¡¢ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡¢¹äÎÏºÌ²ê¤Ê¤É¤¬¸«¤»¤ë¥¯¥»¤Î¤¢¤ë±éµ»¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë°ìÊÓ¡£Dos Monos¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥á¥¤¥«¡¼¡¦¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÁñ»Òit¤¬¼«¿È½é¤Î±Ç²è²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
STORY
°Ü½»»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê³¤ÊÕ¤Î³¹¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤â¤Ò¤ÈÊÊ¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ó¤Ê³¹¤Ë½»¤àÈþ½ÑÉô°÷¤ÎÃæ³Ø2Ç¯À¸¡¦ÁÕ²ð¡Ê¸¶ÅÄàèÇ·Í¤¡Ë¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤Ï¡¢±é·àÉô¤Î¼êÅÁ¤¤¤ä¡¢¿·Ê¹Éô¤Î¼èºà¤È¡¢²ÆµÙ¤ß¤¬Íè¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ËÂçË»¤·¡£¤µ¤é¤ËÁÕ²ð¤Î¤â¤È¤Ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê°ÍÍê¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
STAFF & CAST
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§²£ÉÍÁï»Ò¡¿½Ð±é¡§¸¶ÅÄàèÇ·Í¤¡¢ËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡¢¹âÎÉ·ò¸ã¡¿2025Ç¯¡¿ÆüËÜ¡¿140Ê¬¡¿ÇÛµë¡§Åìµþ¥Æ¥¢¥È¥ë¡¢¥è¥¢¥±¡¿©︎2025 ±Ç²è¡Ö³¤ÊÕ¤Ø¹Ô¤¯Æ»¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ê´ßÎÉ ¤æ¤«¡¿½µ´©Ê¸½ÕCINEMA¡Ë