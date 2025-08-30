【しまむらのマニア購入品】が優秀！「見つけられたらラッキー」「今から秋まで使える！」

洋服を新調したいけれど、何を買えばいい？ 迷っているなら、今すぐ使えて秋まで着回せるアイテムを選ぶのがいいかも。今回は【しまむら】マニア@minamii.__さんの購入品から、長く愛用できそうなオールインワンとジレをご紹介。着るだけでサマ見えするオールインワンと、重ねるだけでおしゃれに垢抜けるロングジレは、ワードローブの一軍になりそうです。

見つけたらラッキー！ 着るだけでサマ見えするオールインワン

【しまむら】「TT＊KIWオールインワン」\2,420（税込）

ダブルストラップとフロントの切り替えデザインがポイント。ニュアンス感のあるエクリュカラーも可愛いオールインワンは、一点投入するだけでおしゃれな雰囲気をまとえそう。黒のノースリーブトップスに合わせれば、涼しげな夏のモノトーンコーデが完成。@minamii.__さんによると「こちらはオンライン限定販売だったのですが見つけられたらラッキー」とのこと。レア商品になっているようです。

長袖トップスや羽織りを合わせて秋まで活躍

@minamii.__さんが「秋は長袖でフレア袖や変形トップスと合わせるとまた可愛い」とコメントしているように、長く愛用できそうなのも嬉しいポイント。体に程よくフィットしそうなシルエットで、ジャケットやブルゾンも羽織りやすそうなので、着こなしのバリエーションが広がりそうです。

一枚重ねるだけで垢抜けるロングジレ

【しまむら】「EC＊MRKロングジレ」\1,969（税込）

タックを入れたウエストの切り替えデザインと、ボタンがアクセントに。フレンチスリーブも新鮮なロングジレは、一枚重ねるだけで夏コーデがグッと垢抜けた雰囲気に。気になる二の腕をカバーしながら、おしゃれを楽しめそうなのも嬉しいポイントです。単調になりがちなワンピコーデも、ジレをレイヤードすることでメリハリのきいた着こなしに。

長袖トップスとブラウンパンツで秋ムードたっぷりに

「今から使えるコーデから秋まで楽しめるコーデまで組んでみました」とコメントしている@minamii.__さんは、長袖トップスに、こっくり深みのあるブラウンパンツを合わせた、秋ムードたっぷりの着こなしも提案。ひざ下まであるロング丈で、気になる部分もまるっとカバーできそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@minamii.__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i