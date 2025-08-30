ヒルトン東京は、世界三大美女の一人「楊貴妃」をテーマにした「楊貴妃の宮廷ランチ 満漢美膳」を9月3日から提供する。

楊貴妃が好んだとされる花や食材、秋の旬の味覚を使用しており、杏子酒に漬けたナツメにバターを挟んでピーカンナッツを添えた「棗バター ナッツ添え」、ポークロースに蜂蜜と金木犀のジャムを纏わせた「広東叉焼」、松茸・鴨団子・白きくらげのスープなど。楊貴妃のお気に入り食材のひとつである手羽先は、素揚げした後に蒸し上げ、ライチと桃の香りを移したビネガー赤ワインソースで仕上げた。

点心は「トリュフ香る海老、ホタテ入りポーク焼売」、「海老、豚肉、筍入り緋色餃子」、「極上翡翠海老蒸餃子」などを好きなだけ楽しめる。デザートはプーアール茶の茶葉で作るミルクティーのプリン、「キウイ、白きくらげ入りライチゼリー」、「エッグタルト 菊の花入りマーマレード添え」の3種類を提供する。ドリンクは楊貴妃が特に好んだとされるライチが香るアイスジャスミンティーと黄金桂を用意する。

場所は2階中国料理「王朝」。提供時間は午前11時半から午後3時までの2時間制。料金は7,000円、土休日は7,980円。税・サービス料込。