¥¢¥ë¥Ó»Ø´ø´±¤¬¿··¿¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î¿ÇÃÇ¡£29ÆüÄ«¤Ë¹¢¤ÎÄË¤ß¡£Éüµ¢¤Þ¤Ç¤ÏµÈËÜ³Ù»Ë¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬»Ø´ø
¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï£¸·î30Æü¡¢Æþ¹¾Å°´ÆÆÄ¤¬¿··¿¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¡ÊCOVID-19¡Ë¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æþ¹¾´ÆÆÄ¤Ï28Æü¤Î¿¼Ìë¤ËÈ¯Ç®¡¢29Æü¤ÎÄ«¤Ë¹¢¤ÎÄË¤ß¤òÈ¯¾É¤·¡¢Æ±Æü¤Ë¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢¿··¿¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ë´¶À÷¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢31Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëJ£±Âè28Àá¡¦±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢Æþ¹¾´ÆÆÄ¤ÎÉüµ¢¤Þ¤Ç¤ÏµÈËÜ³Ù»Ë¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£
¡¡27Àá½ªÎ»»þÅÀ¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¿·³ã¡£±ºÏÂÀï¤Ç¤Ï£¹»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÌÜ¤¶¤·Å¨ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
