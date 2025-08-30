¡ÚÂ®Êó¡Û4200¥°¥é¥à¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¡¥´¥ßÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¸ý·ë¤Ó»¦³²¤«¡¡18ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤È¸òºÝÁê¼ê19ºÐ¤òÂáÊá¡¡¡ÖÎ¾¿Æ¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤º¡Ä¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡¡ÌÂ¤Ã¤¿¤éÁêÃÌ¤ò
¡¡ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ËÍí¤ß¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î£±£¸ºÐ¤Î½÷¤È·úÀßºî¶È°÷¤Î£±£¹ºÐ¤ÎÃË¤Î·×£²¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È£²¿Í¤Ï¡¢½ÐÀ¸´Ö¤â¤Ê¤¤ÂÎ½ÅÌó£´£²£°£°¥°¥é¥à¤Î½÷¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¥´¥ßÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¸ý¤ò·ë¤Ö¤Ê¤É¤·¡¢ÃâÂ©¤µ¤»¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ç£±£¸ºÐ¤Î½÷¤Ï¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï°é¤Æ¤é¤ì¤º¡¢Î¾¿Æ¤Ë¤âÇ¥¿±¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï»à»º¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢£²£¸ÆüÌë£¹»þ¤´¤í»àË´¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ç¥¿±¤ÇÌÂ¤Ã¤¿¤éÁêÃÌ¤ò
ÂçºåÉÜ¤Ê¤É³ÆÃÏ¤Ç¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Ç¥¿±¤Ê¤É¤ÇÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ëÁë¸ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂçºåÉÜ¤Ë¤ó¤·¤óSOS¡Û
0725¡Ý51¡Ý7778¡¡LINE¤Ç¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤Þ¤¹
¡Ê·î¡Á¶â¡Ë¡¡¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å4»þ
¡ÊÆüÍË¡Ë¡¡¡¡Àµ¸á¡Á¸á¸å6»þ
¡öÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦½ËÆü¤ÏµÙ¤ß