¥è¥ó¥¢¡¢¹ë²Ú¼«Âð¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö°¦¼Ö¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼¡©¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/30¡Û¥â¥Ç¥ë¤Î¥è¥ó¥¢¤¬8·î26Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¹ë²Ú¼«Âð¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥è¥ó¥¢¡¢°¦¼Ö¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¾Ð´é È´·²¥¹¥¿¥¤¥ë
¥è¥ó¥¢¤Ï¡ÖÄ¹¤¤µÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤êÆüËÜ¤Ø ³¤³°¤â³Ú¤·¤¤¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Î²È¤¬1ÈÖÍî¤ÁÃå¤¯¤Í¡×¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¿©»öÃæ¤ÎÂ©»Ò¤Î»Ñ¤ä¶À±Û¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡¢°¦¼Ö¤È¼Ì¤ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë1¥³¥Þ¤Ê¤É¡¢¹¡¹¤·¤¿¼«Âð¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤â¹¬¤»¤½¤¦¡×¡Ö°¦¼Ö¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼¡©¡×¡Ö¤ª²È¤¬¹¤¯¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥è¥ó¥¢¤Ï2009Ç¯4·î¤Ë´Ú¹ñ¿Í¤Î¼Â¶È²È¤È·ëº§¤·¡¢2013Ç¯6·î¤ËÎ¥º§¡£2014Ç¯10·î¤ËÆüËÜ¿Í¤Î¼Â¶È²È¤ÎÃËÀ¤ÈºÆº§¤·¡¢2016Ç¯12·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡£2024Ç¯12·î¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
