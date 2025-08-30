シャインマスカットが食べ放題！東京のレストランで楽しめる秋ビュッフェ5選。4銘柄のぶどう食べ比べやモンブランも
◆シャインマスカットが食べ放題！東京のレストランで楽しめる秋ビュッフェ5選。4銘柄のぶどう食べ比べやモンブランも
画像：シェフズライブキッチン／ホテルインターコンチネンタル東京ベイ
ぶどう、栗、かぼちゃなど、秋の味覚を好きなだけ楽しめる秋ビュッフェのなかでも、今回はシャインマスカットが食べ放題のレストランをご紹介。ぶどう食べ比べ＆デザートビュッフェが付いたランチや、30種類のサラダバーと一緒にシャインマスカットが好きなだけ食べられる銀座のレストランなど、友達やパートナー、家族を誘いたくなるお店をピックアップしているから、ぜひ秋のお出かけの参考にしてみて。
◆The Grill on 30th／グランドニッコー東京 台場（台場）
4銘柄のぶどうやデザートが食べ放題！メインディッシュが選べる贅沢ランチ
「グランドニッコー東京 台場」30階のグリルレストラン「The Grill on 30th」から、ぶどう食べ比べ＆デザートビュッフェ付きの「秋のプリフィックスランチ」が登場。
旬のシャインマスカットやナガノパープルを含むこだわりの4銘柄のぶどうを好きなだけ食べ比べできるコーナーのほか、「シャインマスカットムース」や「ぶどうのシャルロット」、シェフサービスの「トリュフタルトモンブラン」など、バラエティ豊かなラインナップを楽しめる。さらにお好みに合わせて、前菜、スープ、メインディッシュが選べるのもうれしいポイント。
旬のぶどうを堪能し尽くすランチプランで、贅沢な秋のひとときを過ごして。
ブドウ食べ比べ付きデザートビュッフェも★秋のプリフィックスランチ（平日）
店舗名：The Grill on 30th／グランドニッコー東京 台場
最寄り駅：台場駅
住所：東京都港区台場2-6-1 グランドニッコー東京 台場 30F
提供期間：2025/9/1（月）〜11/28（金）
予約可能人数：1人〜8人
料金：6,000円
※税・サ込
◆The WAREHOUSE／アロフト東京銀座（東銀座）
30種類のサラダバーと一緒に楽しめるシャインマスカットの食べ放題
銀座に佇む「アロフト東京銀座」の2階にある「The WAREHOUSE」からは、フレッシュなシャインマスカットとサラダを好きなだけ楽しめるランチビュッフェプランをお届け。
「ぶどうの収穫祭」をテーマに、シャインマスカット・ピオーネ・ブラックキングなど、山梨の農家から直送された旬のぶどうの中から、その日のおすすめの品種を好きなだけ食べられる贅沢なプラン。入荷状況により食べ比べも楽しむことができる。また、「ミニトマトのカプレーゼ」や「シェフの気まぐれポテトサラダ」など、30種類のサラダバーと一緒に味わえるから身体にも優しい。
銀座のスタイリッシュな空間で、今だけの旬を心ゆくまで味わって。
【季節限定★シャインマスカットの食べ放題】30種のサラダバー+乾杯ドリンク（平日プラン）
店舗名：The WAREHOUSE／アロフト東京銀座
最寄り駅：東銀座駅
住所：東京都中央区銀座6-14-3 アロフト東京銀座 2F
提供期間：〜2025/10/31（金）
予約可能人数：1人〜4人
料金：6,350円
※税・サ込
◆AWkitchen TOKYO〜新丸ビル〜（東京）
シャインマスカットやモンブランなど秋の味覚が揃うデザートビュッフェ
東京駅直結「新丸の内ビルディング」5階にあるレストラン「AWkitchen TOKYO〜新丸ビル〜」が贈る、秋の味覚をたっぷりと楽しめる魅惑のデザートビュッフェはいかが。
フレッシュなシャインマスカットとぶどうの食べ放題をはじめ、定番人気の「栗のモンブラン」に色鮮やかな「紫芋のモンブラン」、しっとりとした「キャラメルパウンドケーキ」や、優しい味わいの「かぼちゃティラミス」など、季節の素材を活かしたデザートが目を楽しませる。コーヒーや紅茶、フレーバーウォーターなどが揃うドリンクバーとともに、充実のラインナップを満喫して。
自然光たっぷりの開放的なダイニングで、心躍る甘美なひとときを。
【シャインマスカットやモンブラン等秋味覚デザートビュッフェ】+ドリンクバー
店舗名：AWkitchen TOKYO〜新丸ビル〜
最寄り駅：東京駅
住所：東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 5F
提供期間：2025/9/1（月）〜11/30（日）
予約可能人数：2人〜12人
料金：大人2,959円、子供（3〜9歳）1,870円
※税・サ込
※3歳未満は無料
◆XEX ATAGO GREEN HILLS（神谷町）
自慢のイタリアンとともにシャインマスカット＆デザートを堪能
御成門駅から徒歩4分、東京の絶景を一望する高層階に居を構える「XEX ATAGO GREEN HILLS」では、シャインマスカット食べ放題が付いた期間限定ランチビュッフェプランを楽しむことができる。
名物の「自家製ローストビーフ」はもちろん、ピッツァやパスタなど秋の味覚をたっぷり味わえるイタリアンの数々を用意。旬のシャインマスカットを含む高級フルーツ食べ放題をはじめ、シャインマスカットのショートケーキやタルト、その場で絞って提供される大人気の「和栗の搾りたてモンブラン」など豪華ドルチェもずらりとラインナップ。
窓一面に広がる圧巻のパノラマビューとともに、特別な秋のプレミアムビュッフェを存分に楽しんで。
秋ビュッフェ★シャインマスカット食べ放題や旬のイタリアン約60種+ソフトドリンクフリー（平日・120分）
店舗名：XEX ATAGO GREEN HILLS
最寄り駅：御成門駅
住所：東京都港区愛宕2-5-1 MORIタワー 42F
提供期間：2025/9/3（水）〜
予約可能人数：2人〜4人
料金：7,040円
※税・サ込
◆シェフズ ライブ キッチン／ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ（竹芝）
シャインマスカット＆マロンを主役にした期間限定スイーツビュッフェ
窓の外に海が広がる「ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ」3階の「シェフズ ライブ キッチン」にて、華やかな秋のスイーツビュッフェ「スイーツコレクション 〜シャインマスカット＆マロンの誘惑〜」を開催。
ショートケーキやタルト、ムースなどぶどうと栗を贅沢に使用した多彩なスイーツに加え、シャインマスカットの食べ放題や、絞りたて洋栗モンブラン、平日タイムサービス限定のパンプキンプリンも用意される。また、カスタマイズコーナーでは、焼きたてクレープやシュークリーム、シェフズスペシャルパフェなどが楽しめるのもうれしい。
みずみずしく輝くシャインマスカットと芳醇なマロンが織りなす、至福のスイーツビュッフェを満喫してみては。
スイーツコレクション 〜シャインマスカット＆マロンの誘惑〜（平日）
店舗名：シェフズ ライブ キッチン／ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ
最寄り駅：竹芝駅
住所：東京都港区海岸1-16-2 ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ 3F
提供期間：2025/9/1（月）〜11/9（日）
予約可能人数：2人〜8人
料金：大人5,440円、デザート＆ライトミールビュッフェ 子供（4〜12歳）2,530円
※税・サ込
画像：シェフズライブキッチン／ホテルインターコンチネンタル東京ベイ
