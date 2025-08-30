BTSメンバーJUNG KOOK（ジョングク）の運動する様子をリアルタイムで1650万人が視聴した。29日午後10時頃、ファンコミュニティーWeverse（ウィバース）を通じて「体を洗わなければならないのに」というタイトルで、個人ライブ放送を行い、全世界のファンに共有した。

JUNG KOOKは、自身の家で「運動して、服を選んで着てみて、今になって家の整理をして、体を洗わなければならないのに洗うのがとても面倒で、ソファに座ってテレビをつけて、歌を流して、みなさんのことが思い浮かんで、それでライブを始めた」と明らかにした。

また「週3回、有酸素運動をハン江（ソウル市内の川）ですることにした」と、メンバーV（ヴィ）とともに、河川敷ランニングを始めたことを伝えた。また「現在75キロの体重を68〜69キロにするために運動と、1日1食で献立調節をしている」と話した。

この日、できなかった有酸素運動のため、突然ランニングマシンに向かった。高速や高い傾斜など、高強度の走りを続け、スローランニングなど、ペースを調節しながら、約22分間、ランニングを続けた。

無言のランニングを終えた後「みなさん。痩せてかっこいい姿で何をしましょうか。やることがあると思いますよ、私も」と、復帰に向けた体作りをしていることを明かした。

最後に「もうすぐ誕生日（9月1日）なので、誕生日の日にライブでまた戻ります」と締めた。

韓国メディアのスターニュースは30日、ファンの反応を掲載した。「1650万人がJUNG KOOKのランニング・ライブ放送を見守った」「自己管理のラストボス、とてもすてき」「夜中にファンたちを運動させるJUNG KOOK」「鋼鉄体力であることを改めて実感した」「10年目のアイドル職人マインドは相変わらずだ」など、多彩な反応を伝えた。

以前、JUNG KOOKは「お元気でしたか」のタイトルで実施したWeverse個人ライブ放送が、リアルタイム同時視聴者数1630万人の最多記録を作ったが、今回のライブで記録更新となった。