子どもと2人暮らしのシングルマザーです。年収250万円で市営住宅に入った場合、家賃はどれくらいになるのでしょうか？

家賃の算定のしくみ

市営住宅の家賃は自治体ごとに異なりますが、共通する基本的な仕組みは以下のとおりです。



・年間総収入 → 所得への変換

給与所得者の場合、年間の給与収入から「給与所得控除」を差し引いて「年間総所得金額（A）」が算出されます。



・各種控除の適用

算定にあたっては以下のような控除があります。



1．扶養控除

扶養親族1人につき38万円

2．ひとり親・障害者等に対する控除

5万7000円（自治体規定による）

3．基礎控除

38万円



月あたり認定額の計算

「（A － 控除合計）÷12」で“収入認定月額”が算出され、この金額により家賃の階層が決まります。



・入居対象の収入上限



1．一般世帯

収入認定月額15万8000円以下

2．裁量世帯（高齢者・障害者・ひとり親など特別な事情のある世帯）

収入認定月額21万4000円以下



なお、築年数、立地、設備などにより最終的な家賃は変動しますが、まずは収入を基準とした適格判断が行われます。



収250万円の場合の試算例

（A）年間所得の概算

年収250万円の場合、給与所得控除後の所得（A）の目安は、以下の計算式で概算されます：

収入162万8000円～659万9999円の範囲 → (収入の千円単位切り捨て÷4)×4×0.7 － 18万円

ここではおおまかに、A ≈ 250万円 × 0.7 － 18万円 = 約157万円と仮定できます。

（B）控除の目安



・ ひとり親控除

35万円（自治体によって変動）

・ 扶養控除（子ども1人）

38万円

・ 基礎控除

38万円（標準的な金額）

→ 控除合計 ≈ 111万円



（C）認定月額の試算

（157万円 － 111万円）÷ 12 = 3万8333円／月

この認定月額が、家賃の算定の基礎となる金額です。



家賃の目安と自治体差

市営住宅の家賃は、各自治体が定める家賃区分表に基づき決定されます。同じ「認定月額」であっても自治体や住宅の立地、築年数、規模によって家賃は異なります。

一般的には市営住宅の家賃は1万円台から6万円程度の幅が多く、安い物件では2万円台というケースもあります。ただし、各自治体の区分表や家賃の設定によるため、実際の金額は異なります。

例えば、収入認定月額が約6.1万円のケースは、該当する家賃区分の目安にはなりますが、立地係数や住宅の経過年数係数などの加味により、実際の支払額は前後する場合があります。



年収250万円のシングルマザーが市営住宅に入ると家賃はいくらになる？

シングルマザーで年収250万円の方が市営住宅に入居した場合、控除などを適用したあとの「認定月額」に基づいて、家賃はおおむね2万円～6万円程度になる可能性があります。特に、ひとり親世帯は「裁量階層」として優遇されることが多く、一般の世帯よりも安く設定されることもあります。

ただし、実際の家賃は自治体ごとに計算方法や家賃表が異なるため、具体的な金額を知るには、お住まいの市区町村に確認することが必要です。また、地域によっては家賃の減額や補助金制度など、シングルマザー向けの支援が用意されていることもあるため、制度を上手に活用すれば、さらに負担を抑えられるでしょう。

不安を感じることもあるかもしれませんが、まずは自治体の窓口やウェブサイトで詳細を調べてみることをおすすめします。正確な情報を得て、安心して住まいを選べるようにしましょう。



出典

国土交通省 公営住宅制度の概要について

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー