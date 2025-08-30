女性から「結婚したい！」と思われる男性の特技９パターン
結婚相手の男性に求めるものは人それぞれですが、男性の特技によっては女性からの株が上がることも。今回は『オトメスゴレン』女性読者の意見をもとに、「女性から『結婚したい！ 』と思われる男性の特技」を紹介します。
【１】武術を身につけているなど、「危険から身を守れる」
「いざというときに守ってもらえそう。男は強くないと！」（２０代女性）と、ピンチのときでもしっかり守ってくれそうな男性に、女性は惹かれるようです。日頃から体を鍛えておくと、女性に安心感を与えることができるかもしれません。
【２】ゴキブリなども恐れずに、「害虫退治ができる」
「これだけはやってほしい！ 死骸ですら処理できないので…」（１０代女性）と、虫嫌いな女性にとって害虫退治ができる男性がいると本当に頼れるようです。ひるんだり逃げ腰になったりせず、勇敢に立ち向かって退治しましょう。
【３】ピアノやギターなどの、「楽器が弾ける」
「家でくつろいでるときに生演奏されると、さらに癒される気がする」（２０代女性）と、得意な楽器で女性を癒してあげることも評価に値するようです。ただし、弾き語りなどでついついヒートアップして近隣の迷惑にならないようにしましょう。
【４】疲れを癒してくれる、「マッサージ」
「疲れた体を癒してほしいのと同時にスキンシップをとりたいから」（３０代女性）と、一石二鳥の効果があるマッサージも女性に喜ばれるスキルのようです。ただし、上手にできないと、逆に不快感を与えてしまう恐れがあるので気をつけましょう。
【５】簡単な家具や小物を作れる、「日曜大工」
「手作りならあたたかみがあるし、売ってないサイズの家具も作れると助かる」（３０代女性）と、身の回りが快適になりそうなモノづくりの技術も、歓迎されるようです。ただし、あまり作品の出来映えにこだわりすぎると自己満足と思われてしまうので気をつけましょう。
【６】子どもと一緒にできる、「スポーツ」
「休日に親子でスポーツしてる姿を眺めるのが理想！」（２０代女性）と、結婚後の子育てにも役立ちそうなスポーツの能力も、女性には高評価のようです。キャッチボールなどは、正しいフォームで投げられるように経験者に教えてもらうと良いでしょう。
【７】機械や配線といった、「電化製品に詳しい」
「パソコンやＴＶが壊れても、さっと修理できたらカッコいい」（１０代女性）と、女性の多くが苦手な分野は男性が得意だと大いに助かるようです。新製品の情報を仕入れたり、家電の知識について少し勉強しておくと良いかもしれません。
【８】キレイ好きで、「掃除が上手」
「できるだけ家事は分担したいから、掃除上手だと助かる」（２０代女性）と、共働きになりそうなことも考慮して家事は手伝ってほしいと考える女性が多いようです。普段から部屋をキレイにしておくと、結婚後も安心だと思ってもらえるかもしれません。
【９】一緒にキッチンに立って楽しめる、「料理」
「料理好きな旦那さんと並んでごはんを作りたい」（２０代女性）と、男性に料理のスキルがあると女性も嬉しいようです。何か一品でも得意料理を身につけて、たまにふるまってあげるのも良いでしょう。
このほかに「こんな男性と結婚したい！」と女性からの株が上がる「男性の特技」にはどんなものがあるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（池田香織／ｖｅｒｂ）
