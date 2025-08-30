近年、65歳以上の親が、40〜50代の子どもを経済的に支え続ける“逆転依存”の状態が深刻化しています。特に問題視されているのが、「高齢の親の年金収入に依存して暮らす中高年の子どもたち」の存在です。なかには、年金がまるで“家庭内ATM”のように扱われ、親の生活や健康を顧みない搾取に近い形で費消されていく家庭も。深刻な問題でありながら、表面化しづらいこの実態に迫ります。

月16万円の年金で支える「二人分の生活」

「もう、あの子のスマホ代まで私が払っているんです」

そう話すのは、東京都内に暮らす加藤悦子さん（80歳／仮名）。10年前に夫を亡くし、今は50代半ばの息子・隆一さん（仮名）と2人で暮らしています。

悦子さんは、年金を月に約16万円受給しています。夫の遺族年金などはなく、その額がふたりの生活の唯一の収入源です。

一方、息子の隆一さんはというと、50歳を超えるまで複数の職を転々としてきたものの、10年前に職場の人間関係が原因で退職して以来、再就職することはありませんでした。いまは「家事をしているから共働きだ」と言うものの、実質的には無職。買い物や炊事も母任せで、日中はスマートフォンで動画を見て過ごしているといいます。

「最初は“ちょっと休んでから次を探す”って言っていたんですよ。でも今は、“年齢的にもう無理”って言い訳ばかりで……」

最初は隆一さんの心身のケアを優先した悦子さんでしたが、いつの間にか光熱費や食費、医療費、さらにはスマホ代・サブスク費用・嗜好品まで、生活のすべてを年金でまかなう生活に。

月16万円のうち、実質的に「自分のためだけに使えるお金」は、2〜3万円ほどにまで圧迫されています。

「これって“年金搾取”にあたるんでしょうか？」

悦子さんは、誰に相談してよいのか分からないと話します。行政や地域包括支援センターに相談することも検討したそうですが、「息子が虐待扱いされるんじゃないかと思うと怖くて」と声を震わせます。

一方の隆一さんは、「オレだって病気みたいなもんだ」と語ります。外に出ることも億劫になり、再就職もあきらめている様子です。近年よく言われる「引きこもり高齢化」のひとつの形といえるかもしれません。

悦子さんは、体調を崩しても医者に行くのをためらい、息子には言い出せないといいます。親子で互いに遠慮し、依存し、閉じられた家庭内で社会との接点が絶たれていく。これはもはや、親の年金だけの問題ではありません。

見えない貧困の温床に…「親子共倒れ」を防ぐには

高齢者の年金は、「本人の生活保障」のために設計された制度です。しかし現実には、親の年金が子どもの生活費に流れてしまう世帯も増えています。

また、8050問題・7040問題などで指摘される「ひきこもりの長期化」や「中高年単身者の貧困」といった社会構造的課題が背景にあり、もはや「家庭内の問題」だけでは済まされない状況です。

こうした家庭には、制度の利用が不可欠です。

たとえば、「生活困窮者自立支援制度」では、就労支援や家計改善サポートなどの相談を自治体で受けることができます。また、親の年金を子が取り上げているようなケースでは、「高齢者虐待防止法」の対象になり得る場合もあります。

さらに、地域包括支援センターは、高齢者やその家族の生活課題に包括的に対応してくれる窓口です。孤立を防ぎ、介護や経済面での負担を軽減する第一歩になります。

親子の共倒れを防ぐためには、「家族だけで抱え込まない」ことが何より重要です。経済的な依存や心のしがらみは、第三者の介入によって初めてほぐれることもあります。

「老後は、静かに一人で暮らすんだと思っていました。でも、現実は全然違いましたね」

悦子さんはそう語り、ため息をつきました。老後を迎えてもなお、家族を支えなければならない現実は、多くの高齢者にとって想定外の重荷になっています。

子を思う気持ちが、親を苦しめることもある--そんな悲しい連鎖を断ち切るには、家庭内の問題を社会の課題として可視化し、支援につなげていく視点が求められています。