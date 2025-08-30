55歳から準備を始め、難関資格を取得。退職後は独立開業し「人生最後のチャレンジ」に踏み出しました。しかし結果は想定外。かけた時間とお金に見合う収入は得られず、老後資金を減らす事態に――。本稿では、FPの三原由紀氏が資格に頼るセカンドキャリアの落とし穴について解説します。

「会社の看板なしでも生きていけるように」55歳からの一大チャレンジ

千葉県郊外のニュータウンに住む高橋正人さん（仮名・65歳）は、大手電機メーカーで35年間営業職を務めました。退職金2,500万円、貯金1,500万円、老後の公的年金見込み月21万円。さらに妻の美恵子さん（仮名・63歳）はパート主婦、子どもたちは既に独立済。まさに「勝ち組」の老後を迎えるはずでした。

しかし、遡ること10年前。当時55歳の高橋さんは、将来に一抹の不安がありました。

「先輩を見ていると、60歳から継続雇用になった途端に『お荷物扱い』される人も多かった。給料は半分以下、やりがいある仕事は回ってこない。それでいいのだろうか」

それなら、自分の力で勝負をしてみたい――。そんなときに目をつけたのが、中小企業診断士という難関資格。合格率4％程度の狭き門ですが、営業で培った経営感覚を活かせると考えました。しかし、妻は当初反対していました。

「継続雇用で5年働けば1,800万円近く稼げるのに、なんでわざわざ冒険するの？」

しかし、高橋さんは譲りませんでした。「資格を取れば65歳を過ぎても稼ぐことができる。無駄なチャレンジにはならない」……結局、妻は熱意に押され、予備校の講座代40万円を家計から捻出することに。

その後、高橋さんは、週末には予備校通い、平日も帰宅後2〜3時間の勉強。経営学、経済学、会計学、IT、法務……。幅広い分野を学び直すのは、55歳の脳には想像以上にハードだったといいます。

「若い頃のように一度読んだだけでは頭に入らない。同じ箇所を何度も繰り返す作業の連続でした」

1年目、2年目と不合格が続き、追加の受験料や模試代、オプション講座費用も毎年数万円ずつかかりました。結果として、資格取得までの総投資額は100万円を超えました。

それでも高橋さんは諦めず、5年間の努力の末、60歳直前でついに合格。定年退職とほぼ同時に会社員生活に別れを告げ、念願の独立開業へ踏み出しました。

資格を取っても「食えない」現実

念願の診断士になった高橋さん。しかし、そこにはさまざまな「想定外」が待ち構えていました。開業準備だけで予想外の出費が発生。実務補習15万円、業務用のパソコン一式15万円。さらに年間95万円もの固定費が重くのしかかりました。

【年間固定費（概算）】

・中小企業診断士協会年会費：5万円

・各種研修費：15万円

・ビジネスコミュニティ年会費：20万円

・バーチャルオフィス賃料：45万円

・会計ソフト・HP維持費等：10万円

妻にこの費用を伝えると、妻は愕然としました。

「こんなにお金がかかるなんて聞いてない。サラリーマンの時は会社がすべて負担してくれていたのね」

また、開業しても売上は伸びず、開業初年度の年収は60万円、2年目は80万円、3年目は100万円。

「資格があれば重宝されると思っていましたが、実際は安い報酬の仕事しか回ってこない。特にITやデジタルに強い若手診断士は企業から重宝される一方で、私のような営業畑出身はなかなか力を発揮できませんでした」

収入から固定費を差し引くと、手元に残るのは年間わずか5〜35万円。時給換算すると数百円程度にしかならないこともありました。妻の美恵子さんのパート勤務の給料は毎月8万円ほどで、夫の「事業収益」をむしろ上回ることもありました。

「私のパートの方がよっぽど稼げるわ」

そう言われ、返す言葉もありません。継続雇用なら年収350〜400万円×5年間で1,750〜2,000万円を得られたはず。その分、厚生年金の受給額も増えていたことになりますから、その機会損失は計り知れませんでした。

老後資金は3年で700万円減。「妻のひと言」で決断したのは……

その後も売り上げは伸びず、60歳からの3年間で高橋家の老後資金は約700万円減少しました。生活費は月30万円ほど必要でしたが、妻のパート代と事業収入を合わせても月10万円程度。毎月19万円を貯蓄から補填する形となり、それが3年続いて老後資金が大きく目減りしていったのです。

当時63歳の高橋さんは年金受給開始まで2年、61歳の妻・美恵子さんは4年あり、夫婦ともにまだ年金収入がない時期です。そのため、家計の不安は一層募りました。

夫婦の会話はお金のことばかりになり、穏やかな関係ではなくなりました。長男からも「お父さん、もう諦めたら？ お母さんが可哀想だよ」と、率直に言われました。

そして63歳の春、バーチャルオフィスを更新するかどうかを判断する時期が訪れました。そこで美恵子さんは静かに「あなた、お疲れ様でした」と切り出したのです。

「もう十分頑張ったと思う。これ以上続けても、私たちの老後が不安になるだけよ」

その言葉で高橋さんは目が覚めました。事実上の廃業を決断し、活動拠点を自宅に。ビジネスコミュニティも退会しました。

現在65歳の高橋さんは、コミュニティで築いた人脈から時折相談を受ける程度。報酬は1件1〜2万円ですが、「人の役に立てる実感がある。資格を取ったこと自体に後悔はない」といいます。

しかし、反省もしているといいます。

「夫婦の将来を考えずに突っ走ったのは、明らかに失敗でしたね。自分だったら、資格さえあればうまくいく。そう思ったのは大きな間違いでした。妻に言われなければ『あと少し頑張れば、稼げるようになるかもしれない』と引き延ばし、老後資金が枯渇していたかもしれません。致命傷にならなかったのは、冷静な妻のおかげ。感謝しています」

老後を前にしたチャレンジで「失敗しない」ための3つの鉄則

高橋さんのように、老後を前に「人生最後のチャレンジ」に踏み出そうと考える人もいるでしょう。もちろん、それ自体が悪いわけではありません。ただし、セカンドキャリアで失敗を避けるためには、押さえておくべきポイントがあります。

鉄則1：撤退ラインを事前に決める

「2年間で黒字化しなければ撤退」「老後資金の10％以上は使わない」といったルールを決めておくことが重要です。

鉄則2：副業から始めるリスクヘッジ

継続雇用で安定収入を確保しつつ、週末起業から始める。老後を目前に、いきなり安定収入を捨てるのは危険すぎます。

鉄則3：家族と機会損失を正確に把握する

配偶者の同意と理解は不可欠です。継続雇用を選ばないことの機会損失（高橋さんの場合約1,800万円）を夫婦で共有し、それと同等以上の収益見通しがあるかを冷静に判断する必要があります。

現在の日本では65歳までの継続雇用が義務化されています。安易に確実な収入源を手放すのではなく、副業から始めて独立可能性を見極める慎重さも求められます。

高橋さんは現在、「細く長く」続けられる範囲で活動を継続しています。

「挑戦する気持ちは大切です。でも、もっと慎重に、段階的に進めるべきでした」

60歳以降の人生は長く続きます。無理のない範囲でチャレンジしながら安心できる老後を築く──そのバランスこそが、真の「人生100年時代」の生き方なのかもしれません。

三原 由紀

プレ定年専門FP®