あなたのせいで精神疾患になりました、責任取ってください…「キツイ仕事を割り振られた」と激高する部下から届いた恐怖の手紙。上司が決して「即刻謝罪」してはいけないワケ

「あなたのせいで精神疾患になってしまった」……。そんな風に部下から責任を追及された場合、上司としてどのような行動をとればよいのでしょうか。本記事では、加藤京子氏による著書『部下からの逆パワハラで“もう無理”と思ったときに読む本 悩める上司への処方箋』（日本能率協会マネジメントセンター）より一部を抜粋・再編集して、部下からの逆パワハラに悩む上司がとれる「3つの対処法」について、具体的に解説します。

部下からの逆パワハラ、一体どうすれば…!?

【事例】あなたのせいで、精神疾患になった、責任とってください、という部下がいます

心の病というと、やる気がなくなったり、ぼんやりしたりすることを想像しますが、攻撃的になるケースもあります。ちょっとした認識の違いから、責任追及する部下がいます。次から次へと、本当に……上司は大変です。

ある日、「上司（あなた）のハラスメントのせいで、メンタル疾患を発症しました。責任を取ってほしい」という手紙が届きました。

事案の経緯でいうと、1年ほど前から診療内科に通っているのは聞いていましたが、最近は調子が良いので、面談のうえ、少し責任のある仕事を任せてみようということになりました。

ところが行き詰ってしまい、ヒステリックな発言をすることが多くなりました。様子を聞いたところ、「キツイ仕事をしなければいけなくなった、おまえのせいだ」と、いきなり激高して出て行き、その後は無断欠勤が続きました。

どうやら、あなたの対応が「ハラスメントだった」と訴えているようです。大変な仕事を押し付けられることが再発に繋がった、とのことです。

「誠心誠意謝れ」、「損害賠償する」と言い続けています。

部下のタイプ

繊細なタイプです。気持ちに振り回されやすく、ストレスや不満が溜まりがちです。上司に指摘されたとき等は、プライドを傷つけられた、と過剰に反応し、批判的かつ攻撃的な言葉を使います。自意識が高く、自分を大切に思っている節もあります。

上司（あなた）の気持ち

仕事の内容はきちんと面談のうえで決めた、それに対して部下も同意していた、なのにどうしてそんなことになるんだろう、です。

すれ違いポイント

仕事の難易度と部下の能力のミスマッチかもしれません（または、部下が、そういうことにしているのかもしれません）。いずれにしても、キャパを超えていた……ということで怒っているのが部下。

しかし、その責任を一方的に会社に（上司に）ぶつけるのは、ちょっと違うような気がします、というのがあなた（上司の考え）です。

言動の検証

●あなたの発言

部下は、一方的に、あなたの仕事の割りふりの不適切さを「パワハラだ」を主張しているので、今一度、振り返ってみてください。

本当にあなたの指導が適切でないということを理由に精神疾患を患っていたら、原則として解雇できないので、注意が必要です。

●部下の言動

次のような違反があります。

1．服務規律違反

欠勤の理由を確認してください（本当に再発なのかどうかの確認が必要です）。医師の診断書が必要です。まず、会社と労働契約を結んでいる以上、不当な理由で労務を放棄するのは、服務規律違反です。部下が出社しない（出社できない）という正当な理由を、証明してもらう必要があります。休養が必要な場合は、就業規則に沿って休職しなければいけません。

2．労務提供義務違反

無断欠勤は、会社との契約違反です。ただし、すぐに処分を下すことはできません。

感情的な理由だけで、無断欠勤していたら、労務提供義務違反として、出勤を促すことができます。しかし、病気等であれば、配慮が必要です。

どうすればよいでしょう。

部下への3つの対処法（a、b、c）とは？

a. 確認する

事実のみを究明します。

1．精神疾患の再発の原因（業務に基づく精神疾患であることの証明）が必要

仮に、再発だったとする場合、原因は、本当に上司の指導なのでしょうか。「少し責任のある仕事（内容を含めて）を」、という点についても、面談の上で決めたはずですが、ここはブラックボックスです。

「職場の環境」（責任の重すぎる仕事、仕事上の失敗やハラスメント等）が原因なのか、もしかしたら、「個人的な要因」（たとえば、家族や金銭面。家庭環境、体質等に関する業務外の心理的負荷）なのか、様々な発生要因があるかもしれなせん。

こうして、業務と関係のない原因を除外していく必要があります。業務起因性が認められ「労災」と認定された場合は、会社が損害賠償義務を負う可能性が高くなります。

2．今までの、周囲の証言や記録を確認し、他の社員の意見も参考にする。

口頭のやりとりをメモに残す 可能ならメール等文章でやり取りする（証拠が残る） いつ、どのような指導をしたのか、の記録も必要です。

b. 境界線をつくる

1．事実関係の確認（「事実」と「意図」を整理する、仕事内容を確認する）

「私の本来の意図は〇〇でした。その点について、もう少し詳しく説明させてください」

「私の●●●といった発言が行き過ぎていたのですよね」、等意向を確認してください。

2．受け止める姿勢

・こういった対立構造の場合、1対1で直接話すことは避けた方が良いのですが、たとえ複数の場合であっても、記録は残してください。

・冷静さを失わないでください。感情で対応すると「パワハラ認定」「会社全体の責任問題」に発展するリスクがあるためです。

・もし、相手の考えに理解を示す場合には、言葉の選択は注意してください。「そういう風に感じさせてしまったんですね」で留めます。「だから、私が悪かった」という脈絡で、あなた自身の責任を認めさせる発言になってはいけません。

■適切

つらい思いをさせてしまったのですね 状況を、詳しく聞かせてもらえますか？ どのような点が特に負担だったのでしょうか？ そういう風に感じさせてしまったのですね

■不適切

c. 結節点をみつける

そんなこと言われても困る→部下の怒りを増幅させます 病気になるほどじゃないでしょ→症状を軽視する態度は危険です 君の甘えじゃないの→一発アウト

医師の診断が先になります。会社の対応ルートに載せてください。決して、個人で判断してはいけません。もちろん、個人で謝罪や補償を考えてもいけません。「責任を取る」ことと「適切な対応をする」ことは別です。必ず会社の人事・労務・産業医に相談してください。

精神疾患は、仕事内容との因果関係の見極めが難しいので、医師の確認無しに、事を進めるのは、危険です。会社責任だということになると、問題の種類が変わってきますので、拙速に謝罪することはやめましょう。

まとめ

個人で解決しようとせず、会社の労務部門に相談する 言われたことや状況を記録し、証拠を残す 「責任を取る」のではなく、「適切な対応をする」

加藤京子

H・Rサポート、株式会社クレドコラ（credocara）代表