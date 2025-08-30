◇ナ・リーグ フィリーズ 2―1 ブレーブス（2025年8月29日 フィラデルフィア）

フィリーズのカイル・シュワバー外野手（32）は29日（日本時間30日）、本拠シチズンズ・バンク・パークでのブレーブス戦に「2番・DH」で先発し、3打数1安打1四球。前日28日（29日）は驚異の1試合4本塁打をマークしたが、2試合連発とはならなかった。

初回の第1打席は二ゴロ、4回の第2打席は四球、5回の第3打席は遊飛。1―1で迎えた8回1死走者なしの第4打席で中前打を放ち、1死一、三塁から4番・ボームの右犠飛で勝ち越しのホームイン。四球で出塁した4回も1死一、二塁から5番・マーシュの右前適時打で生還し、2得点でチーム2連勝に貢献したものの、今季50号本塁打はお預けとなった。

シュワバーは28日の本拠ブレーブス戦で、自身初の1試合4発を記録。初回に7試合ぶりの46号ソロでドジャース・大谷翔平投手を抜いてナ・リーグ単独トップに立つと、4回に47号2ラン、5回に48号3ラン、7回にも49号3ランと圧巻の3打席連発。これまでのシーズン最多は本塁打王に輝いた22年の46本で、自己記録も更新していた。

45本塁打の大谷とは現時点で4本差。大谷のドジャースは日本時間午前11時10分からダイヤモンドバックス戦を控えている。