ブラマヨ小杉竜一、持ちネタ「ヒーハー」パクリ疑惑に言及 尾田栄一郎氏と直接対面で真実が明らかに
お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一（52）が、29日放送のフジテレビ系バラエティー『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）に出演。今回は、夏休みスペシャルとして未公開トークが放送された。
【画像】パクリ疑惑？小杉と同じ口癖の『ワンピース』キャラ場面カット
小杉の自身の持ちネタ「ヒーハー」が『ワンピース』の登場人物の口癖と同じことから「周りにワンピースからパクってると言われる」という。
そんな中、仕事で『ワンピース』の原作者、尾田栄一郎氏の家にロケで行く機会があり、本人から直接「小杉さん僕に話がありますよね」と言われたそうで、「殺される？」と思ったが、パクリではなくお互い同時に「ヒーハー」を思いついていたことが発覚。スタジオからは「すごい！」と驚きの声が上がっていた。
