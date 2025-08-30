東京ミルクチーズ工場から季節限定「トリュフ＆チェダークッキー」新登場

厳選したミルクと良質なチーズで人気の【東京ミルクチーズ工場】から、待望の季節限定スイーツが登場します。「トリュフ＆チェダークッキー」は、北海道産牛乳とチェダーチーズを練り込んだ生地にトリュフを加え、さらにトリュフ風味のチョコをサンドした特別な一品。シックなパッケージは高級感たっぷりで、大切な方への贈り物や自分へのご褒美にもぴったりです。

東京ミルクチーズ工場の季節限定クッキー

2025年9月1日（月）より発売される「トリュフ＆チェダークッキー」は、9枚入り1,512円（税込）。

北海道産牛乳とチェダーチーズを贅沢に使い、芳醇なトリュフを加えたクッキー生地に、トリュフ風味のチョコレートコーチングをサンド。

世界三大珍味のトリュフを使用した、大人のためのプレミアムスイーツです。

シックなパッケージには金色のロゴがあしらわれ、ギフトや手土産にも最適。販売はグランスタ東京店、ルミネ新宿店、羽田空港内店舗など、首都圏を中心に展開されます。

ピザハット×祇園辻利コラボ♡和スイーツピザ「抹茶白玉黒みつ」登場

定番人気スイーツもチェック

ソルト＆カマンベールクッキー：9枚入1,296円（税込）、18枚入2,592円（税込）。北海道産牛乳とフランス産ゲランド塩を使用した生地に、カマンベールチーズのチョコをサンド。

蜂蜜＆ゴルゴンゾーラクッキー：9枚入1,296円（税込）。スペイン産ローズマリー蜂蜜を加えた生地に、濃厚なゴルゴンゾーラのチョコプレートをサンド。

クッキー詰合せ：18枚入2,592円（税込）。人気の2種クッキーを一度に楽しめます。

ミルクチーズケーキ（冷凍商品）：紙缶箱2,052円（税込）、発泡箱2,376円（税込）。北海道産とフランス産のクリームチーズや生クリームをブレンドした、ブランドの原点ともいえるケーキです。

贈り物にも自分へのご褒美にも♡

東京ミルクチーズ工場の「トリュフ＆チェダークッキー」は、特別な季節限定の贅沢スイーツ。

芳醇なトリュフと濃厚なチェダーチーズが織りなす深い味わいは、大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりです。

定番の人気クッキーやケーキとあわせて、この秋のティータイムをより華やかに楽しんでみてはいかがでしょうか♪