＜中1、ブラは早い？＞みんなはもう着けてるのに！買ってくれないママ「まだ早いわ」【第1話まんが】
私はコマチ、中1です。最近、自分の胸のふくらみが気になってきました。特に体育の授業のときは揺れるので余計に気になっちゃいます。周りの女の子たちは小学校高学年くらいの頃から、胸をカバーするような肌着とか、ジュニアブラとかを着けはじめていました。ただ私はそこまで発育が早くない方で、これまではなくても問題なかったのです。最近はさすがに自分でも胸が大きくなってきたのがわかるし、ブラが欲しいと思うようになってきたんですが……。
夕方パートから帰ってきたママは、バタバタと夕飯の準備をしはじめました。私は話を持ちかけます。「私、ブラが欲しいんだ。みんな着けてるし……」けれどママには「なに言ってんの」とあっさり話を流されてしまいました。
体育の時間は動くたびに胸が揺れます。ボールを追いかけたり、腕を伸ばしたりするのも難しくて……。周りの目が気になって、なんとなくぎこちない動きになっているのが自分でもわかります。友だちのルカがそんな私を心配してくれました。
私はベッドに座り、スマホで下着メーカーのサイトを調べてみました。そこには胸をカバーするために布の厚みがあるキャミや、動きやすそうなスポーツブラなどいろいろな種類のものが出ていました。今どき小学生用のブラだってあるし、ママが言うほど早いとは思えません。私は画面をスクロールしながら、思わずため息をつきました。
いっそ自分のお小遣いで買いに行こうかとも思ったけれど、どこでどんなものを選んだらいいかもわからなくて……。
どうしたらママは買ってくれるんでしょうか？
体育の授業がある日は特に気が重くて、もう学校を休んでしまいたいと思うようになっています。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
