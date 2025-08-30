¥È¥è¥¿¿·¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£SUV¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª Âç¸ý´éºÎÍÑ¤ÇÁö¹ÔÀÇ½¤ËÆÃ²½¡ª Ìó200ÇÏÎÏ¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹GR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡©
¤è¤ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Ë¡ª
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï2025Ç¯5·î23Æü¡¢¿Íµ¤SUV¡Ö¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹¡×¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯5·î¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äµ¡Ç½¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë²Ã¤¨¡¢Áö¤ê¤òÄÉµá¤·¤¿¡ÖGR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤¬¿·ÀßÄê¤µ¤ì¡¢¾¦ÉÊÎÏ¤¬¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·ÀßÄê¤µ¤ì¤¿GR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥°¥ì¡¼¥É¤ÎÆÃÄ§¤Ï²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤ÎSUV¤È¤·¤Æ2021Ç¯9·î¤Ë¹ñÆâÈ¯Çä¤ò³«»Ï¡£
¡¡À¤³¦Îß·×5000ËüÂæ°Ê¾å¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥«¥í¡¼¥é¤ÎÌ¾¤ò´§¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤Ë¡¢¼ÂÍÑÀ¤È¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ìÂæ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤Î¿·¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀß·×»×ÁÛ¡ÖTNGA¡×¤Î¡ÖGA-C¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢Äã½Å¿´¤Ç¹äÀ¤Î¹â¤¤Áö¤ê¤ò¼Â¸½¤·¡¢È¯Çä°ÊÍè¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥óºþ¿·¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à²þÎÉ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯5·î23Æü¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡ÖG¡×¡ÖS¡×¡ÖZ¡×¤Î3¥¿¥¤¥×¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¡¢½¾ÍèÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¬¥½¥ê¥ó¼ÖÍÑ¤Î¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥°¥ì¡¼¥É¡ÖG¡ÈX¡É¡×¤ÏÇÑ»ß¡¢Á´¥â¥Ç¥ë¤¬¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ä¥°¥ê¥ë¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¥·¥ã¡¼¥×¤ÇÎÏ¶¯¤¤É½¾ð¤Ë¡£
¡¡ÆÃ¤ËZ¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ËLED¥é¥¤¥óÈ¯¸÷¼°¤Î¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¥é¥ó¥×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê°õ¾Ý¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4455mm¡ßÁ´Éý1825mm¡ßÁ´¹â1620mm¤ÇÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Z¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î18¥¤¥ó¥Á¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢Â¸µ¤Ë¤âÂ¸ºß´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ÉÃæ±û¤Î¼ýÇ¼¤ä¥·¥Õ¥È¼þ¤ê¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¾å¼Á´¶¤òÎ¾Î©¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¼Á´¶¤Î¹â¤¤ÆâÁõ¤Ï¡¢Éý¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤ËÁÊµá¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡É¸½à¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ140ps¡Ê2WD¡Ë¤Î1.8¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¡¢¶îÆ°Êý¼°¤Ï2WD¤È4WD¡ÊE-Four¡Ë¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÀÇ½¤â¶¯²½¤µ¤ì¡¢¥È¥è¥¿¤ÎºÇ¿·Í½ËÉ°ÂÁ´µ¡Ç½¡ÖToyota Safety Sense¡×¤òÁ´¼ÖÉ¸½àÅëºÜ¡£¸òº¹ÅÀ¤Ç¤ÎÂÐ¸þ¼Ö¤ä²£ÃÇ¼ÖÎ¾¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Êâ¹Ô¼ÔÊÝ¸îÀÇ½¤â¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡É¸½à¥°¥ì¡¼¥É¤Î¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï276Ëü±ß¤«¤é368Ëü9000±ß¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯5·î23Æü¤Î²þÎÉ¤È¤È¤â¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿GR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÂçÉý¤ÊÀìÍÑ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â²ó¤ê¤Ç¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥³¥¤¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤ä¥·¥ç¥Ã¥¯¥¢¥Ö¥½¡¼¥Ð¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥í¥¢¥¢¡¼¥à¥Ö¥Ã¥·¥å¤Î¹äÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ö¹â¤ò10mm¥À¥¦¥ó¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ê¥¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥ê¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ü¥Ç¥£¹äÀ¤ò¹â¤á¡¢Áà½Ä°ÂÄêÀ¤È¾è¤ê¿´ÃÏ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢É¸½à¥°¥ì¡¼¥É¤Î1.8¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÊM20A-FXS·¿¡Ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿GRÀìÍÑ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¡£
¡¡¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï199ps¤ËÃ£¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁö¹Ô¤òµá¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ëÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡ÖSPORT¥â¡¼¥É¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È²ÃÂ®¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬±Ô¤¯¤Ê¤ê¡¢6Â®¥·¡¼¥±¥ó¥·¥ã¥ë¥·¥Õ¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë´¶³Ð¤ÎÁàºî¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î¡ÖFunctional MATRIX¥°¥ê¥ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯²Ã¾þ¤Î¥È¥è¥¿¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤äGRÀìÍÑ¥Ð¥Ã¥¸¤òÁõÈ÷¤·¡¢É¸½à¥â¥Ç¥ë¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4460mm¡ßÁ´Éý1825mm¡ßÁ´¹â1600mm¤È¡¢É¸½à¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤ï¤º¤«¤ËÊÑ²½¡£¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ë¡¼¥Õ¤È¤Î¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó»ÅÍÍ¤âÁª¤Ù¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤âGRÀìÍÑÁõÈ÷¤¬Â¿¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡GR¥í¥´ÉÕ¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥È¤Ï¥¹¥¨¡¼¥ÉÄ´ÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤Æ¥Û¡¼¥ë¥ÉÀ¤ò¹â¤á¡¢¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°»þ¤Ç¤â¿ÈÂÎ¤¬¤º¤ì¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ä¥·¥Õ¥È¥Î¥Ö¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤Ë¤Ï¥¹¥â¡¼¥¯¥·¥ë¥Ð¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯²Ã¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ú¥À¥ë¤äÀìÍÑ¥¹¥Þ¡¼¥È¥¡¼¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ë³ÐÅª¤Ë¤âÁàºî´¶¤Ç¤â¡ÖGR¤é¤·¤µ¡×¤òÅ°Äì¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹ GR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï389Ëü5000±ß¡£É¸½à¥â¥Ç¥ëºÇ¾å°Ì¡ÖZ¡¦4WD¡×¤Î368Ëü9000±ß¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó21Ëü±ß¤Îº¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÀÇ½¤äÀìÍÑÁõÈ÷¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉáÃÊ»È¤¤¤ÎSUV¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Áö¤ë³Ú¤·¤µ¤òµá¤á¤ëÁØ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£