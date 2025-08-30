¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥êÆ£ÅÄ¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹½é¥¢¥·¥¹¥È¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡¡¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¼«¿Ø¤«¤éÀäÌ¯¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹
¡¡¡þ¥É¥¤¥Ä1Éô¡¡Âè2Àá¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¡¡¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¡Ë
¡¡¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤ÎMFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SVÀï¤Ç²ÃÆþ½é¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢³«Ëë2ÀïÌÜ¤Ç¤Î½é¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤ÇÀèÈ¯¡£1¡½0¤Î¸åÈ¾15Ê¬¤Ë¼«¿Øº¸´ó¤ê¤Î°ÌÃÖ¤«¤éÀäÌ¯¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿Æ£ÅÄ¤ÏËþ°÷¤Î5Ëü7000¿Í¤¬Å¨ÃÏ¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤òËä¤á¤¿¡È¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤ÇÌöÆ°¡£³«Ëë¤«¤é¸ø¼°Àï3»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç¥É¥¤¥Ä1Éô¥¯¥é¥Ö¤Î¼çÎÏ¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¡¢9·î¤Ë¹µ¤¨¤ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÊÆ¹ñ±óÀ¬¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¼éÅÄ±ÑÀµ¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤ÈÅÄÃæÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡Ë¤Î¼çÎÏMF¤¬Éé½ý¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò³°¤ì¤¿Ãæ¡¢ÂåÉ½¤Ç¤â³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£