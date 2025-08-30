ËÌ¶å½£»Ô¤ÎÀÞÈøÀ¾¾®¤¬Â´¶È¾Ú½ñÂæÄ¢¤ò¸íÇÑ´þ¡¡1995¡Á98Ç¯ÅÙÊ¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÍÏ²ò½èÍý
¡¡ËÌ¶å½£»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï28Æü¡¢ÀÞÈøÀ¾¾®¤¬Â´¶ÈÀ¸338¿ÍÊ¬¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñÂæÄ¢¤ò¸í¤Ã¤ÆÇÑ´þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÄ¢¤Ë¤Ï»ùÆ¸¤Î»áÌ¾¤äÂ´¶ÈÇ¯·îÆü¤¬µ¤µ¤ì¡¢Â´¶È¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÈ¯¹Ô»þ¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£»Ô¶µ°Ñ¤ÏÊÝÂ¸´ü´Ö¤ò30Ç¯¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±¾®¤Ç¤Ïº£·î8Æü¡¢ËÜÍè¤ÏÊÝÂ¸¤¬É¬Í×¤Ê1995¡Á98Ç¯ÅÙ¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤ÎÂæÄ¢¤ò¸í¤Ã¤Æ²ó¼ý¶È¼Ô¤ËÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡27Æü¤Ë³°Éô¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ê¡¢¸íÇÑ´þ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£ÂæÄ¢¤Ï¤¹¤Ç¤ËÍÏ²ò½èÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£»Ô¶µ°Ñ¤Ï¡Ö¸íÇÑ´þÊ¬¤ÎÂ´¶È¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¤Ï²ÄÇ½¡£ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£