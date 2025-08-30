Ê¡²¬¡¦µÈÉÙÄ®¤¬7995Ëü±ßÁý³Û¤ÎÊäÀµÍ½»»°ÆÈ¯É½¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Îµë¿©ÈñÈ¾³Û½õÀ®
¡¡Ê¡²¬¸©µÈÉÙÄ®¤Ï28Æü¡¢7995Ëü±ß¤òÁý³Û¤¹¤ëËÜÇ¯ÅÙ°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤É¡¢9·î3Æü¤Ë³«²ñ¤¹¤ëÄêÎãÄ®µÄ²ñ¤ËÄó°Æ¤¹¤ë16µÄ°Æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ë¤Ïº£Ç¯10·î¡ÁÍèÇ¯3·î¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Îµë¿©ÈñÈ¾³Û½õÀ®370Ëü±ß¡ÊÂÐ¾Ý193¿Í¡Ë¤ä¡¢¤¢¤¤¤¢¤¤¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÄ®ÊÝ·ò¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Î¶õÄ´¡¦¾ÈÌÀÀßÈ÷²þ½¤¹©»öÈñ5249Ëü±ß¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡10·î4Æü¤ÇÇ¤´üËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¼ã»³À¿°ìÏº¶µ°éÄ¹¡Ê63¡Ë¤ÎºÆÇ¤¤òµá¤á¤ë¿Í»ö°Æ¤âÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡ÄêÎã²ñ¤Î²ñ´ü¤Ï9·î19Æü¤Þ¤Ç¡¢°ìÈÌ¼ÁÌä¤Ï17Æü¡£
¡¡¡Ê½ÅÂ¼À¿»Ö¡Ë
