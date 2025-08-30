コンサートや演劇、講演会の舞台となる福岡県の飯塚市文化会館「イイヅカコスモスコモン」。運営に当たる市教育文化振興事業団が指定管理者に指名されて14年目となる今年、6年ぶりにトップが交代した。6月、イベントの企画・運営を熟知する“現場の人”として初めて就任したのは谷口宗生理事長（68）。「SNS時代だからこそ、生でしか味わえない感動をこの場所から伝えたい」。半世紀以上吹奏楽に携わる音楽人は、どのライフステージにいる住民も行きやすい行事を打ち出し、大都市に負けない施設づくりを目指す。

「地域の宝生かす」

北九州市生まれ。中学時代、銀行員の父の転勤先だった柳川市で吹奏楽と出会った。嘉穂高卒業後、宮崎大でも学生指揮者などとして吹奏楽に関わる。指導者を志し、音楽の教員の道へ。筑豊地方の中学校で36年間、教壇に立った。現在も嘉穂東高や飯塚市の市民楽団「飯塚吹奏楽団」などで、後進の育成に携わる。

事業団との関係は長い。2013年に施設と地域、教育をつなぐ「イイヅカ☆ブラスフェスティバル」を立ち上げ、嘉飯地区の中学、高校などが一同にそろうイベントを地域に定着させた。

17年に理事に就任。前田精一前理事長に次期理事長就任を打診された際は「（音楽という）1分野だけしか知らない自分に務まるだろうか」とためらった。それでも「地域の宝であるホールを生かすために力になりたい」と引き受けた。

著名人のイベントが多い福岡、北九州両市に近い立地。そのはざまで埋没せずに施設を生かす道は、丁寧に地域住民のニーズをくみ取ることだと信じる。

子どもの声を気にし、音楽会への参加をためらう子育て世代。朝早く起き、夜も早く休む生活リズムの人が多い高齢者。多様な世代の声に耳を傾け、誰もが参加しやすい行事を発案する考えだ。

長崎街道の宿場町として栄え、二つの大学も位置する当地・飯塚。23年には民間企業が選ぶ「本当に住みやすい街大賞」で、新飯塚地区が県内3位に選ばれ、他地域からの注目も高まりつつある。

「飯塚は文化レベルが高い。施設を拠点にいろんな活動が活発化し、住民がより充実感を得られる街になってくれれば」。柔和な表情で語る言葉に力がこもった。

（金田達依）