¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç£Í£Æ³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê£²£¹¡Ë¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¤ÎÆ±¹ñÂåÉ½£Í£Æ¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Ô¥Î¡Ê£²£²¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡·ÀÌó´ü´Ö¤Ï£²£°£³£°Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤Î£µÇ¯´Ö¡£±Ñ³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï£²£¶£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£µ£±²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¡Ü¥Ü¡¼¥Ê¥¹£µ£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£±£°²¯±ß¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½£Í£Æ¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¤¬Æ±¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¸åÇ¤¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¡£ÇØÈÖ¹æ£±£°¤òÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ô¥Î¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£Îò»Ë¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤ËÍè¤ë¤Î¤ÏÌ´¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤È·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Ô¥Î¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£²£´¡Ë¤Èà°ø±ïá¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£°Ç¯¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÝ¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ë²ÃÆþ¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï£Â¥Á¡¼¥à½êÂ°¤Ê¤¬¤é¥È¥Ã¥×¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ô¥Î¤À¡£µ×ÊÝ¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢Æ±Ç¯£±£°·î¤Ë¥Ô¥Î¤¬¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤È½ÐÈÖ¤¬·ã¸º¡£ÆüËÜ¤Î»êÊõ¤ÏÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤ê¡¢Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ô¥Î¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¤Î¼çÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢£±£¹ºÐ¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ë½éÁª½Ð¡££²£²Ç¯¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£µ×ÊÝ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¼ã¤¥¹¥¿¡¼¤¬³ùÅÄ¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£