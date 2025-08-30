全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）の体操女子団体総合で優勝、アーチェリー男子団体で準優勝を果たした福井県立鯖江高で２８日、報告会が行われた。

各教室にオンラインで配信され、全校生徒が祝福した。

体操女子団体は３年ぶり２度目の優勝。予選を１位通過し、決勝では同高の強みである段違い平行棒で引き離した。

３年山戸陽茉主将（１７）は、昨年は腰と右すねのけがで出場できず、今年も大会１か月前までリハビリを続けていたという。不安もあったが、チームをリードし「キャプテンとして最高の演技ができた」と喜んだ。種目別のゆかでは２位、個人総合でも５位の好成績を残した。

３年江口遥選手（１７）は、種目別の段違い平行棒で２年連続の優勝を果たした。「これまでの練習を信じてやり切った。世界で活躍できるよう、更なる高みを目指したい」と誓った。

アーチェリー男子団体の準優勝は、過去最高の成績。個人でも準優勝した２年村田聖那選手（１７）は「全員がベストな状態で実力を出し切れた」と振り返った。それでも「決勝には悔しさが残る。今後は序盤から点数を取れるようにしたい」と述べた。

体操女子団体とアーチェリー男子団体は、９〜１０月に滋賀県で開催される国民スポーツ大会にも出場する。山戸主将は「再び優勝を目指す」と断言し、村田選手も「団体優勝とともに、個人でも全員が入賞するのが目標」と意気込んだ。