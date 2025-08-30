「アンダースローに会場どよめき」加藤夏希、地元・秋田での始球式で華麗な投球フォーム披露「すごーい！」「水原勇気みたいでカッコいい」
俳優の加藤夏希（40）が27日、自身のインスタグラムを更新。同日に秋田・こまちスタジアムで開催されたプロ野球の試合で始球式を務めた際の、華麗なアンダースローの投球フォームをとらえたショットを公開した。
【写真】「アンダースローに会場どよめき」華麗な投球フォームを披露した加藤夏希
秋田県出身の加藤は「『アンダースローに会場どよめき』事前トークショーをお聞きになった方はご存知のはず。そう、2014年に投げたフォームから進化しました！…というのは嘘で、肘を守るフォームに『お前はプロか!?復帰戦か!?』と思うくらいの最後の囲み取材に、顔芸が出てます」などとつづり、投球の写真と囲み取材の様子をアップ。
「今回、練習をした時に息子が野球やりたいなーって言ってたんです。なので一緒にキャッチボールしようかな。『おい！磯野ー！野球しようぜ！』的な」と親子のほっこりするエピソードも明かした。
この投稿にファンからは「そのアンダースロー、水原勇気みたいでカッコいい」「すごーい！」「マウンドでも美しい。お若いです」「夏希さんナイスピッチング」「めっちゃフォーム決まっていますね 最高じゃないですか」「お疲れ様でした。秋田のお客さん大喜びでしょうね」などのコメントが寄せられている。
加藤は6月に自身のXで、右肘を脱臼したことを報告していた。
