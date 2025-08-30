¤Þ¤Ö¤·¤¤¤È¤¤À¤±¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¡£²Æ¤Ï¡ÖÄ´¸÷¥ì¥ó¥º¡×¤¬¤¹¤´¤¯²÷Å¬
2024Ç¯8·î13Æü¤Îµ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂ¸ºß´¶¤òÁý¤¹ÂÀÍÛ¡¢³°¤Ë½Ð¤ë¤ÈÆüº¹¤·¤¬È©¤ò»É¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¤Î¤¬ÌÜ¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¡£
Ä¾¼ÍÆü¸÷¤ÏË¹»Ò¤äÆü»±¤Ç¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤Æ¤â¡¢³¹Ãæ¤Ï¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ä¥¬¥é¥¹¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤ÇÈ¿¼Í¤·¤¿ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ë³¦¤¬Ïª½Ð¥ª¡¼¥Ð¡¼¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈè¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Æ¤Î´Ö¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤...¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÆü¾ïÅª¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¤Î¸ò´¹¤¬¤á¤ó¤É¤¦¡£¤Ä¤¤¤Ä¤¤ÁÇ¥á¥¬¥Í¤Ç³°½Ð¢ª¡Ö¤¦¤ª¤Ã ¤Þ¤Ö¤·¤Ã¡×¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤³¤Ç¤³¤Î²Æ¡¢¥á¥¬¥Í¤Ë¡ÖÄ´¸÷¥ì¥ó¥º¡×¤òÆþ¤ì¤ÆÂÐºö¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ëÏÀ¡¢¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯²÷Å¬¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤Ö¤·¤¤¤È¤¤À¤±°Å¤¯¤Ê¤ë¥á¥¬¥Í
¡ÖÄ´¸÷¥ì¥ó¥º¡×¤Ï¡¢¥ì¥ó¥º¤Ë¤¢¤¿¤ë¸÷¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤Ê¥ì¥ó¥º¤Ç¤¹¡£
¸÷¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÆ©ÌÀ¤Î¥á¥¬¥Í¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾ì½ê¤Ë½Ð¤ë¤È¿§¤¬°Å¤¯¤Ê¤ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸÷¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âÈ¿±þ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤È¡¢»ç³°Àþ¤Ë¤À¤±È¿±þ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¡¢¸å¼Ô¤ÏÆü¸÷¤ÎÆþ¤é¤Ê¤¤¼¼Æâ¤Ç¤Ï¿§¤¬ÊÑ²½¤·¤Þ¤»¤ó¡£¼¼Æâ¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤Î¥á¥¬¥Í¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤³¤Á¤é¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥ì¥ó¥º¸ò´¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ8000±ß¤Û¤É¤Ç¸ò´¹¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä´¸÷¥ì¥ó¥º¤òÁª¤Ù¤ë¥á¥¬¥Í²°¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¸÷¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¥é¥¤¥Õ
¤µ¤Æ¡¢¤¤¤¶Ä´¸÷¥°¥é¥¹¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤ì¤¬²÷Å¬¤Ç¤·¤¿¡£
²°³°¤Ë½Ð¤¿¤È¤¡¢¥ì¥ó¥º¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë1ÉÃ¤Û¤É¤Þ¤Ö¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤Ë¥ì¥ó¥º¤¬°Å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤Ö¤·¤µ¤ÏÇö¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Á¤¤¤Á¥á¥¬¥Í¤ò¸ò´¹¤»¤º¤Ë¤¹¤à¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó³Ú¤Á¤ó¤Ç¤¹¡£
ÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡Ü¥Þ¥¹¥¯¡×¤À¤ÈÉÔ¿³¼Ô¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä´¸÷¥ì¥ó¥º¤Ê¤é¼¼Æâ¤ËÆþ¤ë¤ÈÉáÄÌ¤Î¥á¥¬¥Í¤Ë¤â¤É¤ë¤Î¤Çµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£
¸÷¤Î¥«¥Ã¥ÈÎ¨¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤Ö¤·¤µ¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¸ú²Ì¤Ï½½Ê¬¡£
¤³¤Î²Æ¤Ï¤º¤Ã¤È¤³¤Î¥á¥¬¥Í¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£