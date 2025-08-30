¡ÈÃÏ°è¤Î¥êー¥Àー°éÀ®¤Ç¤¤ë³Ø¹»¤ò¡É»°¾ò¾¦¡¦¸©±û¹©¤ÎÅý¹ç¤á¤°¤êÆ±Áë²ñÄ¹¤¬»ÔÄ¹¤ËÍ×Ë¾¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃÏ°è»º¶È¡¦¶µ°é¤Î¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤Ø¡×¿·³ã
¿·³ã¸©¤¬2029Ç¯ÅÙ¤ËÅý¹ç¤¹¤ë·×²è¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë»°¾ò»Ô¤Î»°¾ò¾¦¶È¤È¿·³ã¸©±û¹©¶È¡£¤³¤ÎÅý¹ç·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ8·î29Æü¡¢Î¾¹»¤ÎÆ±Áë²ñÄ¹¤¬ÂìÂô»ÔÄ¹¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢ÃÏ°è¤Î¿·¤¿¤Ê¥êー¥Àー¤ò°éÀ®¤¹¤ë³Ø¹»¤Å¤¯¤ê¤òÍ×Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
29Æü¡¢»°¾ò»Ô¤ÎÂìÂôÎ¼»ÔÄ¹¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»°¾ò¾¦¶È¤È¿·³ã¸©±û¹©¶È¤ÎÆ±Áë²ñÄ¹¤Ç¤¹¡£
Î¾¹»¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸©¶µ°Ñ¤¬º£Ç¯6·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¸©Î©¹â¹»¤ÎºÆÊÔÀ°È÷·×²è¤Ç2029Ç¯ÅÙ¤ËÅý¹ç¤·¡¢¾¦¶È·Ï¤È¹©¶È·Ï¤Î³Ø²Ê¤ò»ý¤Ä¡È»º¶È¹â¹»¡É¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖAI¤È¤«¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÃÏ°è¤Î¤³¤È¡¢±í»°¾òÃÏ°è¤ËÂ¨¤·¤¿¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¼Â³Ø·Ï¤Î¹â¹»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤¼¤ÒÅý¹ç¤·¤¿Ãæ¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡×
¡Ú»°¾ò¾¦¶È¹â¹»Æ±Áë²ñ¡¡¾¾±Ê°ìµÁ ²ñÄ¹¡Û
¡ÖÎÉ¤¤·Á¤ÎÅý¹ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡£»°¾ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Î³Ø¹»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ÈÍ×Ë¾¤¹¤ë¡×
¡ÖÅý¹ç¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ëÎ¾¹»¤ÎÆ±Áë²ñÄ¹¡£ÃÏ¾ì»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦µ»½Ñ¤ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò³Ø¤Ö»ö¤¬¤Ç¤¡¢ÃÏ°è¤Î¿·¤¿¤Ê¥êー¥Àー¤ò°éÀ®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¹â¹»¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÍ×Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»°¾ò»Ô¡¡ÂìÂôÎ¼ »ÔÄ¹¡Û
¡Ö¾¯»Ò²½¤ËÈ¼¤¦¸å¤í¸þ¤¤Ê¤â¤Î¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Î»º¶È¡¢¤½¤·¤Æ¶µ°é¤ò¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î1¡Ü1¤ò10¡¢100¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¤¤ç¤¦¤Ï¤Þ¤À¥¹¥¿ー¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
»Ô¤Ïº£¸å¡¢Æ±Áë²ñ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÃÏ°è¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¡¢Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦ÆÃ¿§¤òÀ¸¤«¤·¤¿³Ø¹»¤È¤¹¤ë¤è¤¦¸©¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»°¾ò»Ô¡¡ÂìÂôÎ¼ »ÔÄ¹¡Û
¡Ö¸©¤Î³§ÍÍ¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È²æ¡¹¥µ¥¤¥É¤Ç¡Ø»°¾ò»Ô¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Î¥×¥í¥»¥¹¡×
¸©Î©¹â¹»¤ÎºÆÊÔ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¸©¤ÏµÞÂ®¤Ê¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢º£Ç¯ÅÙ¤«¤é10Ç¯´Ö¤Ç³Ø¹»¿ô¤ò¸½ºß¤Î86¹»¤«¤é64¹»¤Ë¸º¤é¤¹¹½ÁÛ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£